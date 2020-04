Aujourd’hui, la reconnaissance. Et après?

Teresa Gyuriga et Carmen Catalioto Cuche

Vous êtes nombreuses et nombreux à applaudir chaque soir les soignant·e·s qui luttent contre cet ennemi invisible qu’est le Covid-19. Aujourd’hui plus que jamais, certaines professions devenues indispensables en cette période de crise sont mises sur le devant de la scène.

Celle des infirmier·ère·s ne fait pas exception, bien au contraire. L’évidence est là, ces soignant·e·s, qui continuent de fournir et d’offrir à la population les mêmes soins sécuritaires de qualité qu’hier sont pourtant désormais les héros d’aujourd’hui.

La population démontre toute sa gratitude en applaudissant. Si cela est très apprécié, cela questionne sur «cet après» que les professionnels expriment et qui revient comme une rengaine. Ils attendent plus! Ils espèrent que cette forme de reconnaissance signe les prémices d’une véritable prise de conscience dans notre société quant à l’importance du personnel soignant compétent et en quantité suffisante auprès des patients.

«Repenser et améliorer notre système de santé, pour une meilleure réponse aux problématiques sanitaires futures»

Serait-ce alors annonciateur de la nécessité de considérer ces acteurs comme indispensables et reconnus pour leurs compétences dans un système de santé parfois trop frileux pour valoriser cette profession ainsi qu’elle le mérite?

Le travail des soins, et particulièrement celui des infirmier·ère·s, est difficile à rendre visible, trop souvent perçu par le biais de stéréotypes d’un autre temps où les notions de vocation, de sacrifice, sont encore bien trop souvent associées à une profession. Le choix de carrière de niveau de formation HES et académique, les compétences comme gage de qualité et de sécurité des soins, tout comme la pénurie de soignant·e·s ne sont pas suffisamment reconnus et pris en compte par nos politiques.

La pandémie nous confronte à nos limites et doit, en cela, nous obliger à une réelle autocritique afin de repenser et d’améliorer notre système de santé, pour une meilleure réponse aux problématiques sanitaires futures.

De nombreuses revendications

À l’image d’autres professions de la santé, les infirmier·ère·s, premier et dernier filet de sécurité, jouent un rôle essentiel dans la réponse apportée à la crise que nous traversons. Mais qu’en sera-t-il du futur? Les revendications de la profession sont nombreuses et justifiées pour avoir du personnel qualifié en quantité suffisante: attractivité de la profession, dotations, valorisation salariale, amélioration des conditions de travail, prise en compte des compétences propres, plus grande autonomie.

Aujourd’hui, si l’élan de solidarité et d’action prime, le temps des revendications viendra. L’Association suisse des infirmier·ère·s et ses sections cantonales redoubleront d’efforts une fois cette crise passée pour continuer à faire reconnaître et demander de répondre aux exigences de l’initiative pour des soins infirmiers forts.