Nos autorités vaudoises doivent agir sans tarder

Depuis la mi-mars, le quotidien de tous est chamboulé… Le coronavirus emporte nos habitudes, bouleverse nos certitudes, chahute nos modes de faire et de penser. Tous, nous devons gérer un quotidien inédit et nouveau. Mais tous aussi nous devons préparer nos lendemains sans tarder.

«Face au tsunami économique, les remèdes de beau temps ne suffiront pas»

Face au risque sanitaire, le Conseil d’État a agi rapidement pour freiner la propagation du Covid-19. On doit l’en féliciter. Mais, face au tsunami économique, les remèdes de beau temps ne suffiront pas. En prolongation des mesures prises à tous les niveaux en faveur des employés, il est urgent d’en décréter de nouvelles en faveur des employeurs. Car le dispositif actuel n’offre qu’un léger bol d’air qui, tôt ou tard, se transformera en asphyxie! On pourrait bien se retrouver avec des employés financièrement sauvés par les RHT, mais avec des patrons… étranglés, étouffés et ruinés, au moment de devoir rembourser.

Des exemples? Les prêts sans intérêt, le report des loyers ou le droit à une indemnité de 3320 francs pour les indépendants sont des bombes à retardement dont toute la société subira les effets: faillites, explosion du chômage, etc.

Or le Canton dispose des moyens juridiques et financiers d’agir sans tarder. L’article 125 de la Constitution autorise en effet le Conseil d’État à prendre, sans base légale, «toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d’autres situations d’exception». En outre, le Canton dispose d’un magot d’argent frais tiré des bénéfices 2019 de la BNS et de la BCV, pour un total de 460 millions de francs!

Que faire alors? Première mesure: une aide à fonds perdu pour le paiement des loyers commerciaux. En répartissant la facture entre locataires, État et bailleurs dans de justes proportions, le Canton assumera ses responsabilités et évitera l’engorgement des commissions de conciliation et des tribunaux, en soulageant dès maintenant la trésorerie des entreprises généralement locataires de leurs locaux.

Seconde mesure: compenser, seul ou avec Berne, la différence entre l’aumône (3320 francs par mois!) prévue pour nos quelque 40 000 indépendants vaudois et le montant qu’ils obtiendraient s’ils bénéficiaient des RHT. Vaud répondrait ainsi à l’immense détresse de milliers d’employeurs qui ont cotisé et payé des impôts pendant des décennies! Ils méritent mieux que le mépris.

Dernière mesure enfin: en concertation avec les Communes vaudoises, l’abandon de l’ensemble des taxes et émoluments cantonaux et communaux en 2020. Car les communes ont aussi leur part de responsabilité et de solidarité à assumer.

À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles! Grâce aux contributions fiscales et au dynamisme de ses entreprises, le Canton a pu redistribuer ses richesses et investir par beau temps. Ce n’est donc que justice de ne pas les laisser mourir par mauvais temps.