Balance le son, Paul!

De la musique avant toute chose, écrivait Verlaine – Paul, hein, pas Tom, le leader du groupe Television. Carton plein avec le Covid-19, puisque, depuis l’enregistrement de la pandémie, la musique occupe une place de choix dans nos jours confinés.

En témoignent les réseaux sociaux: chacun y va de son défi pour annoncer aux autres mélomanes – ou pas – son top 5 du rock, les dix albums metal «incunables», les quinze qui ont marqué sa vie. Beaucoup sont plus généreux, qui espèrent être exhaustifs en 20 disques.

Pour certains, impossible d’opérer une telle sélection. Surtout quand la musique fait tellement partie du parcours initiatique – entre le grand-père pianiste classique, la sœur chanteuse de «Let it Be», le frère qui te baptise à Janis Joplin, et la mère à Ferrat – qu’un beau jour, tellement dopé à la note bleue, on finit par tenir un magasin de disques pour en faire son gagne-pain…

L'occasion est belle, en cette période étrange de quiétude et de disponibilité, de remonter le temps de quelques années. Bon, OK, quelques décennies peut-être… Direction le galetas pour ressortir platine vinyle Pioneer, ampli Marantz, enceintes JBL. Surtout, tous les 33-tours et K7 relégués faute de place dans l’appart et mis au rebut dans des cartons, évolution de la technique oblige.

Scotchs retirés avec délectation, ce sont des torrents d’émotions qui surgissent. Des disques oubliés, accompagnés à chaque fois d’un souvenir. D’abord celui de l’attente du mercredi pour aller acheter chez les disquaires, alors aussi nombreux que les barbiers aujourd’hui mais désormais disparus: tout à trac, le coup de cœur du magazine «Best», «Wind and Wuthering» de Genesis, la sortie du mois de «Rock&Folk», le double live de Led Zep. Il y a aussi les copains en classe qui font de la retape après avoir entendu sur Inter, dans «Feedback», Bernard Lenoir vanter le premier opus d’un trio peroxydé: «Outlandos d’amour», de Police.

«La bande originale d’une vie ne saurait se résumer à un pauvre top 10...»

Dans un carton qui sent le moisi trône une cassette du jazzman Dave Brubeck. Elle servit à appréhender le redouté départ sous les drapeaux. Ici encore, à côté de tickets de concert de Status Quo, REM ou Stan Getz, les «Suites pour violoncelle» de Bach jouées pour l’entrée de futurs mariés à l’église; là, un rare quintet de Gerry Mulligan trouvé sur un marché de Rome. Des œuvres qui rappellent que la BO d’une vie ne saurait se résumer à un pauvre top 10. Verlaine avait raison: de la musique avant toute chose.