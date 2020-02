Bas les masques!

Vous avez déjà remarqué que souvent, quand on s’intéresse à quelque chose en particulier, ce quelque chose semble soudainement s’immiscer dans tous les recoins de votre vie? Vous venez à peine de découvrir deux lignes bleues sur votre test de grossesse que vous vous mettez à croiser des femmes enceintes et des bébés à tout bout de champ. Vous projetez d’acheter une nouvelle voiture – et ne comprenez pas cette soudaine mode des carrosseries couleur curry (c’est le terme le plus poli pour décrire cette gamme de teintes allant du safran au rouille) – et subitement elles apparaissent à chaque rond-point…

En ce moment ce sont les masques qui squattent mon quotidien. Il y a celui qui fait flipper au téléjournal. Oui, celui qui est en rupture de stock dans les pharmacies, malgré le fait qu’il soit moins efficace pour se protéger des virus qu’un bon lavage des mains. Moins anxiogène – sauf quand on n’avertit pas notre entourage qu’on va procéder à un petit soin – les sheet masks (attention à bien prononcer le premier mot avec un long «e», sinon ça devient carrément dégoûtant). Arrivés en masse de Corée en versions concombre, miel ou charbon, selon qu’on ait la peau grasse, sèche ou carrément en grand besoin de purification. Les masques de beauté ont même colonisé nos extrémités, histoire de nourrir et d’adoucir la peau des mains et des pieds. Un vrai bonheur, si on accepte d’arrêter de s’agiter le temps que ça pose.

Ensuite le masque de ski. Plus de dix ans que les lattes – et les röstis avec un œuf à midi sur une terrasse, les pieds de la chaise en plastique enfoncés dans la neige – sont un lointain souvenir. Casque et donc masque restent des accessoires en phase d’apprivoisement à la place du bon vieux bonnet, question de sécurité.

Encore plus couvrant et tout autant de saison: le masque de carnaval. En acceptant de payer un certain prix (celui de transpirer et de peiner à respirer sous une masse caoutchouteuse malodorante), on s’offre le droit de se comporter un peu n’importe comment. Voire même de carrément se lâcher, puisque c’est pas nous, mais Donald Trump ou Pikachu qui balance des confettis sur le mec en trottinette électrique.

Un constat de puérilité qui pousse à un changement comportemental drastique, difficile à assumer avant d’avoir atteint une certaine maturité: tomber le masque. Celui qu’on affiche trop souvent au quotidien, pour faire plaisir, pour s’en sortir, pour éviter qu’on ne pose trop de questions. Alors loin, via, on vire cette protection, on bombe le torse et on assume. Tout.