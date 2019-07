Berne plante ses lacs

Parler des vins bernois fait forcément tourner la tête vers la région des Trois-Lacs, en l’occurrence celle de Bienne que côtoient 220 hectares de vignes plantées en coteaux et en terrasses. Mais le canton bilingue compte une deuxième AOC, celle du lac de Thoune qui va jusqu’à Steffisburg, une vingtaine d’hectares que se partagent une quinzaine de producteurs. Au XVIe siècle, toute la région était couverte de vignes avant un lent déclin.

La tradition a été relancée mais l’appellation compte essentiellement des viticulteurs à temps partiel et seuls quatre encavent eux-mêmes. Dans le canton, 104 des 185 vignerons cultivent moins de 4000 m2. Et près de la moitié des bouteilles bernoises viennent de onze encaveurs.

Que le lac soit de Bienne ou de Thoune, le pinot noir et le chasselas dominent très largement, devant un peu de chardonnay, de pinot gris, de riesling-sylvaner et de sauvignon. Au lac de Bienne, le vignoble couvre essentiellement la rive gauche (nord), mais pousse aussi aux alentours de Cerlier et même sur l’île Saint-Pierre, chère à Pascal Couchepin. Les sols plutôt calcaires, le climat qui profite du lac, la saison courte obligent à des cépages plutôt précoces. Il vaut la peine de visiter ces superbes coteaux dont les microparcelles historiques ont été réunies à la faveur d’un remaniement parcellaire.

Un blanc?

Le Pinot Gris île Saint-Pierre 2018, du Domaine de la Ville de Berne, à La Neuveville, au nez typique de fruits jaunes, de noisette, à l’acidité élégante (16 fr.).

Un rouge?

Le Pinot Noir Réserve 2017 d’Anne-Claire Schott, à Douanne, un nez de fruits noirs, un bois maîtrisé et fondu, un palais épicé, riche, chatoyant et d’une grande longueur (25 fr.).