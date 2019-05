Berne souffle le chaud et le froid sur les familles

La Suisse est le cancre européen de la politique familiale. Elle consacre en moyenne moins de la moitié de ce que ses voisins dépensent pour les familles. Les principaux responsables politiques prompts à utiliser la comparaison pour refuser une intervention de l’État ne pipent mot à ce propos.

Pourtant, dans ce désert, une lueur tout de même, puisque au cours de la semaine dernière, le Conseil fédéral a proposé une loi destinée aux proches aidants. Ainsi, l’effort visant à s’occuper d’un proche malade pourrait être mieux reconnu et soutenu.

Trois des mesures présentées concernent les parents: ceux ayant un enfant malade pourraient s’en occuper durant trois jours sans préjudices financiers, dans des conditions très cadrées. Si l’enfant est gravement malade ou accidenté, un congé pour son accompagnement devrait être possible. Enfin, le maintien de l’allocation pour impotent d’un enfant handicapé en cas d’hospitalisation devrait être possible durant un mois.

Une quatrième mesure vise l’extension du bonus AVS pour les personnes s’occupant d’un proche à la retraite faiblement impotent. Le coût de ces nouveautés est évalué et les charges soigneusement ventilées entre les assurances existantes. Aussi justifiées, ciblées soient-elles et, malgré des implications financières contenues, ces propositions seront édulcorées, voire combattues aux Chambres fédérales. Le soutien aux proches aidants est pourtant profitable à l’ensemble des parties, en appuyant les personnes engagées et en cadrant des dépenses qui, in fine, pourraient incomber à l’ensemble de la société.

Mais à quelques jours d’intervalle, le Conseil fédéral fait savoir son opposition à la mise en place d’un congé paternité, quel que soit le modèle. Il ne veut pas des quatre semaines de congé rémunéré projeté par l’initiative populaire dite «Pour un congé paternité raisonnable». Il s’oppose aussi à l’alternative défendue par une commission du Conseil des États, proposant un congé de deux semaines.

Les arguments invoqués sont essentiellement financiers. L’économie suisse ne pourrait pas supporter cette nouvelle charge. Cet argument est spécieux puisque l’ensemble des pays européens pratique au moins le congé parental. Alors que la Suisse ergote autour d’un congé paternité édulcoré, l’UE préconise, dans une directive, un congé parental de quatre mois.

Un tel projet permet un meilleur partage des tâches. Il constitue l’avenir pour une Suisse compétitive sur les plans social et économique. Les entreprises ont besoin de forces productives et reproductives. Retarder encore sa mise en place est une erreur dont les conséquences seront assumées par les générations futures. La pingrerie des autorités fédérales, sa mentalité de petit comptable, est une triste politique.

(24 Heures)