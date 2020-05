Boris Johnson et la colère du personnel de la santé

Pour quelqu’un qui n’apprécie pas de demeurer dans un milieu médical et n’aime pas se dire malade, Boris Johnson a passé, ces dernières semaines, beaucoup de temps à l’hôpital. Interné pendant une semaine à l’établissement londonien de Saint Thomas à la suite de la dégradation de son état de santé en raison du coronavirus, le premier ministre britannique y est retourné mercredi pour une tout autre raison: sa compagne Carrie Symonds, 32 ans, a prématurément donné naissance à leur premier enfant. Ce garçon est officiellement le sixième enfant de l’ancien maire de Londres. Il a en effet eu deux fils et trois filles de précédentes relations, en plus d’une poignée d’autres que la rumeur lui accorde.

Le premier jour de sa convalescence, le 12 avril, le grand blond échevelé avait chaleureusement remercié le Service national de santé, le National Health Service, ou NHS: «Il n’y a pas de doute que le NHS m’a sauvé la vie.» Il avait loué le courage de ses travailleurs et avait cité deux infirmiers, Jenny la Néo-Zélandaise et Luis le Portugais, restés à ses côtés «quand les choses auraient pu tourner dans un sens ou dans l’autre».

«Le gouvernement s’est révélé incapable de fournir des équipements de protection»

Malgré le cri du cœur et l’indéniable sincérité du premier ministre, la colère commence à monter au sein du personnel de santé. Les expressions de sollicitude des Britanniques à l’égard des employés du NHS, que se soit via la minute de silence organisée mardi et les applaudissements répétés tous les jeudis soir à 20 heures, ne cachent pas les choix stratégiques désastreux en matière de santé publique des récents dirigeants conservateurs. L’austérité instaurée par l’ancien premier ministre David Cameron a entamé l’aptitude du NHS à répondre à l’épidémie. Ces dernières semaines, le gouvernement s’est révélé incapable de fournir des équipements de protection à tous les infirmiers, médecins, urgentistes, ambulanciers, etc.

Pour Helen Salisbury, médecin généraliste à Oxford, «il devient clair, jour après jour, que le gouvernement n’a rien fait pour s’assurer que nous soyons protégés et cela a coûté la vie à nombre d’entre nous». À 116 personnes, selon les statistiques dévoilées lundi. Elle est aussi agacée que «les ministres nous appellent des «héros», disent que nous sommes «tombés». Contrairement à des militaires, nous n’avons pas signé pour aller au combat, pour aller au-devant du danger».

Jeudi, de retour pour la première fois depuis un mois à la présentation de la conférence de presse quotidienne sur le coronavirus, Boris Johnson a annoncé le décès de 26711 résidents britanniques depuis le début de l’épidémie. Contrairement à ses collègues, il a également reconnu le manque de matériel de protection et assuré que le gouvernement faisait son maximum pour «rectifier» la situation. Aucun doute: les infirmiers Jenny et Luis, sa compagne Carrie et son fils demeurent solidement ancrés dans son esprit.