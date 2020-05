La bouteille à l'amer

Je ne sais pas d’où vous venez, mais dans mon coin du canton, chaque convocation de n’importe quelle assemblée, du Conseil communal ou de l’Union des sociétés locales, mentionne inlassablement et noir sur blanc le «verre de l’amitié» en conclusion de l’ordre du jour. À tel point que ça en devient parfois pénible, quand arrivent notamment les gros mois comme celui-ci, où les séances se multiplient et mobilisent les soirées aux contenus parfois discutables.

Et si l’on rechigne quelquefois à «rester cinq», c’est finalement lors de ces moments précieux que le localier prend le pouls de sa région, que les langues se délient ou que le pendulaire qu’est devenu le villageois garde le contact avec ses concitoyens. Personne n’y est contraint, bien sûr, et celui qui opte pour l’Henniez verte n’est même plus regardé de travers – disons qu’il est toléré – car la seule chose qui compte est de refaire le monde en sachant pertinemment que ça ne va pas le changer.

Les muets qui n’ont pas pris la parole pendant l’assemblée retrouvent, soudainement, l’usage des mots pour dire qu’il aurait fallu faire autrement, les dames demandent s’il y a du rouge mais la majorité, que cela plaise ou pas, ne sait orchestrer ce petit théâtre autrement qu’en ouvrant une bouteille de chasselas.

«Avec tout ce qui tombe à l’eau, les artisans du blanc commencent à broyer du noir»

Mais voilà deux mois que le rideau est tombé sur les activités en société et que ces échanges si essentiels à la vie locale commencent à cruellement manquer. Quand on y pense, le match de foot ou la soirée de la fanfare ne rassemblent que peu de vrais fans de sport ou de mélomanes. Ils ne sont rien d’autre qu’un prétexte pour se réunir, prendre des nouvelles de l’autre – si possible gagner un bégonia à la tombola – et cimenter le lien qui nous unit, même à temps partiel.

Sans faire l’apologie de l’apéro – d’autant que la «mauvaise» consommation durant cette crise inquiète les milieux de la prévention – j’ai tout de même une pensée pour les vignerons, artisans du blanc qui doivent broyer du noir en découvrant chaque jour un nouveau bastringue tombé à… l’eau, source de tous leurs maux.

Et comme il est clair que boire en solitaire n’est pas chose à faire, il n’y a plus qu’à prier pour que Daniel Koch lâche les chiens et autorise la prochaine assemblée de la gym ou du chœur mixte. Pour avoir le privilège de s’asseoir à nouveau à la même table, de sortir un tire-bouchon et retrouver le plaisir de la ramener sur tout et sur rien un verre à la main. Car la vie le vaut bien!