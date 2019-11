C’est cher, docteur?

Honte à moi: j’ai légèrement fait augmenter les coûts de la santé ces derniers jours. Une petite intervention, quelques examens et un séjour à l’hôpital ont largement grevé ma franchise d’assurance maladie et légèrement péjoré les réserves exponentielles de ma caisse. Puisqu’on parle finance, je me suis rendu compte, au fil de mes rendez-vous médicaux, que l’effet Easyjet frappe dans tous les domaines, même dans celui de la santé.

Non que je veuille comparer la qualité des soins reçus ici (excellentissimes) avec celle des vols low cost, loin de là. Mais la compagnie orange a inventé des nouvelles frustrations chez le client. Même si ce dernier n’est prêt à payer que 49 francs pour aller à Barcelone écouter son concert electro ou à Palma savourer cette semaine de vacances achetée en solde sur un site de ventes privées, il attend quand même un service cinq étoiles du transporteur. Quoi, il faut payer en plus pour réserver sa place? Quoi, la collation n’est pas comprise? Quoi, l’avion dont les rotations sont comptées au plus juste est en retard?

Oui, notre époque entretient un drôle de rapport avec l’argent, en particulier dans le monde occidental. Les services, les objets n’ont plus de valeur réelle correspondant au travail fourni par celui qui les crée, mais se jugent à l’aune du rabais qu’on aura déniché. Comme on peut tout avoir, ou presque, on cherche le meilleur prix.

Voici donc les baskets achetées en ligne, quitte à aller les essayer en vrai dans le vrai magasin du quartier où elles coûtent peut-être 10 balles de plus. Voilà les aliments de luxe, caviar, foie gras ou truffe, qu’on se procure à tarif cassé sans remarquer qu’on n’acquiert que des ersatz qui vont affaiblir la valeur de l’original 100 fois plus goûteux. Voici les informations qui fourmillent sur le web mais dont on n’est pas prêt à payer l’authenticité certifiée par un média.

Pour se faire soigner, ici en Suisse, on a un système parmi les plus performants au monde (et parmi les plus onéreux). On y a pris des habitudes de riches. Prenez l’autre médecin qui me proposait une scintigraphie, «pas forcément utile puisqu’on sait ce que vous avez, mais comme on a le temps avant l’intervention…» Ou celui qui m’a «vendu» une analyse génétique, «pas indispensable mais peut-être qu’on y trouvera les prémices d’autres maladies». Ou encore ce changement de médicament, «pour que vous soyez plus confortable même si vous n’avez pas fini les boîtes de l’autre».

Le client Easyjet qui sommeille en moi était assez content qu’on lui montre ainsi combien il est bichonné. Mais le même râlera sec au moment de payer sa prime maladie.