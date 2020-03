Le chaos en rappel à l’ordre

Au menu des expériences nouvelles et étranges proposées au quotidien par le coronavirus, cette louche de dissonance cognitive servie l’autre jour à l’aéroport de Cointrin. Sur un écran publicitaire, dans le grand hall où les voyageurs attendent leurs bagages, tournaient en boucle trois spots: le premier pour un opérateur téléphonique (message: le monde est ton terrain de jeu, sois insouciant, fais la fête avec tes potes et ton téléphone, yeah!); le deuxième pour une banque (le monde est ton terrain de jeu, sois insouciant, fais la fête avec tes potes et ta carte de crédit, yeah!); le dernier pour l’OFSP, enfin contre le Covid-19, enfin pour la survie de l’espèce, quoi (ne touche personne, ne sois pas insouciant, ne fais pas la fête, surtout pas sans ton antiseptique. Texte noir sur fond blanc, logo fédéral austère. Pas yeah). Vertige.

C’était il y a deux semaines, juste avant les premiers décès en Suisse, juste avant les premières interdictions de se rassembler. Depuis, tout s’est accéléré. On parle pandémie, on a vraiment peur et on paierait cher pour que tout redevienne exactement comme avant. Le chaos a fait irruption dans nos sociétés bien rodées, rappel brutal de la fragilité de notre condition. On l’avait oublié. Et cette impression désagréable, de plus en plus dure à ignorer, que notre économie d’échanges globalisés et de loisirs à outrance a quelque chose d’une chimère un peu niaise, un château de cartes. Un éternuement, même dans le coude, et tout s’effondre.

Pourtant, s’il y a une chose belle à retenir dans tous ces miasmes d’incertitude, c’est que les questions liées à la vie en groupe, à la responsabilité collective, se refont d’un coup une place. Exemple parlant parmi tant d’autres, on pense aux employés du CHUV qui, en plus des risques inhérents à leur métier, doivent sacrifier leurs congés pour faire face à l’épidémie. Pas rien. Le bien commun qui prime sur le confort et les préoccupations personnelles, quand est-ce arrivé pour la dernière fois, à une telle échelle? On réalise qu’on ne s’en souvient pas. Et soudain l’austère blason des institutions n’apparaît plus comme une sorte d’incongruité vaguement oppressante en périphérie de notre terrain de jeux, mais comme une voix amie dans le bruit, – allez osons! – un phare dans la nuit.

On peut parier que ces dernières semaines, peu de compagnies se sont aventurées à produire des pubs festives et insouciantes. Peut-être que lorsque cette sombre affaire aura pris fin, lorsqu’on aura compté nos faillites et nos morts, on gardera un peu à l’esprit que, virus ou pas virus, le monde ne peut se réduire à une boutique géante ou une fête permanente. Que tout redevienne exactement comme avant, OK, mais en un peu moins niais, ce serait bien.