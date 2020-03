Communes et Canton: il faut définir clairement les rôles

Facture sociale, péréquation financière… Dans cette rubrique, ces termes reviennent régulièrement, qui criant à l’injustice, qui défendant bec et ongles le principe de solidarité, à tout prix. Une négociation est d’ailleurs en cours entre les associations faîtières des Communes et le Canton pour redistribuer la charge de la facture sociale entre ces deux niveaux d’autorité, ainsi que pour corriger des dommages collatéraux résultant de facturations reposant sur de (trop) savants calculs.

Derrière cette négociation, il y a de vrais enjeux financiers. Quelques Communes voient rouge: elles doivent emprunter pour payer ces factures cantonales, sans arriver à convaincre leurs concitoyens d’augmenter leur taux d’imposition relativement bas. Il existe aussi des velléités de réduire les dépenses sociales, ou de remettre en cause le principe même de solidarité entre Communes.

Ces débats mélangés créent une véritable cacophonie. Que les autorités des différents niveaux s’entendent rapidement pour tenter d’apaiser la tension actuelle est évidemment une bonne chose. J’ai cependant le pressentiment que ces négociations ne vont rien résoudre fondamentalement.

En effet, la cohérence entre les compétences de chaque niveau de pouvoir et ses ressources financières ne sera pas améliorée. Le système institutionnel est devenu tellement imbriqué et complexe que l’on ne sait plus qui commande quoi. Il faut donc commencer par redéfinir la base, soit ce que l’on attend d’une Commune. Celle-ci est l’institution la plus proche des gens; elle est essentielle pour le lien au territoire et pour le bien-vivre ensemble. Elle n’est pas une simple tirelire, mais un axe important de développement de bien des politiques publiques (emplois, rayonnement culturel et touristique, lien social, santé de la population par un accès à des activités diverses…).

Il faut donc identifier les besoins au niveau communal et remettre à plat la répartition des tâches entre le Canton et les Communes. C’est en définissant la marge de manœuvre minimale et indispensable de ces dernières que l’on va vraiment avancer dans les débats en cours.

En parallèle, il faut déterminer la taille critique nécessaire d’une Commune pour qu’elle puisse fonctionner, sans tout déléguer à des associations intercommunales peu transparentes. Une réflexion sur les fusions de Communes devrait donc être à nouveau engagée.

Les tensions ont cela de bon qu’elles obligent, si l’on veut vraiment les résoudre, à tout reposer sur la table. C’est ce que je préconise, car il est grand temps que nous rendions notre démocratie plus compréhensible et lui redonnions un sens. Les Communes sont le cœur de la démocratie: les histoires d’argent ne doivent pas dominer le débat.