La concurrence est le souffle de la société

Lors des Jeux olympiques de la jeunesse du mois de janvier dernier, la discipline et la volonté de se dépasser des jeunes sportifs nationaux et internationaux ont été stupéfiantes. On dit souvent notre société en perte de repères, et c’est pourtant tout le contraire que la jeune élite sportive a démontré. En effet, la flamme olympique qu’elle a portée est le symbole non seulement des valeurs de respect et de fair-play, mais aussi de valeurs morales pérennes comme le sens de l’effort et de la passion généreuse.

Cela dit, cette abnégation m’a amené à questionner la notion d’égalité, dans la mesure où le sport, en rassemblant les compétiteurs et les foules, aurait pour vocation de suspendre, du moins momentanément, les statuts sociaux et les privilèges qu’ils leur sont annexés. Mais en est-il réellement ainsi?

Je pense que l’objectif de devenir le meilleur et la meilleure dans le domaine sportif définit précisément le type de rapports que nous entretenons en société. Dans le sport comme en société, l’égalité des chances, en tant que norme, permet certes à chacun et à chacune de participer, d’essayer, de s’entraîner, de se former, mais il semble que quelques-uns et quelques-unes réussiront systématiquement à se démarquer des autres, aussi bien par leur talent que par leur désir de s’affirmer au-dessus de la moyenne.

Est-ce une forme d’inégalité? En quelque sorte, mais qui se situe au niveau mental et non à celui sociétal. Le goût de la compétition inocule une dose de concurrence qui permet de distinguer collectivement le mérite par le biais de remise de médailles ou de prix. La société a besoin de cet élan afin qu’elle puisse, le cas échéant, prendre en exemple des athlètes, des artistes, des entrepreneurs et même des employés modèles qui serviront de référence aux autres, en ce sens que leurs succès ont été acquis grâce à leur capacité de surmonter les difficultés ainsi que les frustrations.

Par ailleurs, cette question du mérite en amène une autre: celle de la motivation. Le thème étant les jeunes, comment motiver ceux du XXIe siècle, à l’heure où la plupart d’entre eux vivent dans un confort que les générations précédentes ont mis des années à obtenir? Que peut-on leur dire afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes? Une des pistes serait de leur expliquer que la réussite n’est pas une donnée de fait, qu’il est nécessaire de mobiliser leurs ressources en cas de chutes dans le parcours de vie.

Il me semble que la tendance actuelle, sous nos latitudes, est de considérer chaque obstacle comme une offense, alors même qu’il est constitutif du désir d’aller de l’avant. Niveler les difficultés avec l’idée qu’il serait injuste que certains y arrivent mieux que d’autres ne permet pas de s’y confronter comme il faudrait.

En cela, les jeunes olympiens nous donnent une belle leçon, car leur ambition est un miroir où se reflètent nos facultés de vaincre l’adversité dans les moments où le sort nous envoie des épreuves face auxquelles il faut se tenir prêt.