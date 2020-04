Le Conseil fédéral nous a-t-il menti?

En France, les milieux de la médecine alternative et plusieurs syndicats de médecins viennent de porter une accusation grave : le gouvernement aurait délibérément menti en prétendant qu'il n'y avait pas besoin d'un masque dès lors que l'on respectait la distance de protection vis-à-vis des autres, que les masques étaient donc «inutiles» pour protéger la population contre le coronavirus et qu’il fallait les réserver aux soignants.

Nul besoin d’être épidémiologue pour remarquer que la ligne Maginot élevée par les autorités françaises contre le virus présente une brèche béante. En effet, l’infection commence par 3 ou 4 jours (mais parfois jusqu’à 14 jours!) pendant lesquels les personnes contaminées ne présentent aucun symptôme, tout en étant contagieuses. Durant cette période, les porteurs de virus apparemment sains infectent de nombreuses personnes sans qu’on ne se doute de rien. Seul le port préventif et généralisé du masque permet de réduire ou de supprimer ce danger majeur.

«En Suisse, la situation actuelle est proche de celle que vivait la France avant le 25 mars: impossibilité pour les particuliers d’acquérir des masques et propos rassurants des autorités»

Encore faut-il qu’un nombre suffisant de masques, au moins une centaine de millions pour la France, soient disponibles, ce qui est loin d’être le cas. Pour éviter d’effrayer la population, le gouvernement s’est donc longtemps tenu à son allégation infondée, voire mensongère, même si, ce faisant, il aggravait le risque sanitaire.

Cependant, les autorités françaises ont fait volte-face le 25 mars: dans la matinée, la porte-parole du gouvernement expliquait encore que le président Macron ne portait pas de masque «parce qu’il n’y (en) a pas besoin dès lors que l’on respecte la distance de protection…», mais le même soir, il se montrait masqué; par la suite, ses services ont recommandé à la population de porter un masque à titre préventif, tout en incitant les entreprises françaises à en produire autant que possible: moins efficaces que les masques chirurgicaux et surtout que les très sophistiqués FFP 2 et 3, ils sont néanmoins jugés utiles.

Un mensonge d’État?

En Suisse, la situation actuelle est proche de celle que vivait la France avant le 25 mars: impossibilité pour les particuliers d’acquérir des masques et propos rassurants des autorités: «Les personnes en bonne santé ne doivent pas porter de masques (…) en public. Ils ne protègent pas efficacement une personne saine.»

Que le Conseil fédéral nous ait mal informés à propos du port du masque, cela paraît évident. Il l’a peut-être fait de bonne foi, sur la base des informations dont il disposait. Il me paraît plus probable qu’il ait commis un pieux mensonge, un mensonge d’État, destiné à maintenir le moral de la troupe. Mais je me garderai de trancher en l’absence de révélations qui, sans doute, viendront tôt ou tard.