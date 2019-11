Voilà la conseillère aux États virtuelle

L’ancienne conseillère aux États vaudoise Géraldine Savary a octroyé sa première interview après les élections fédérales. C’est dans ces colonnes que vous avez pu la lire, jeudi. Elle y commente l’abandon de sa carrière et les résultats de son camp.

Il y a le coup de tonnerre exceptionnel de ce fameux mardi 6novembre 2018, quand elle renonce à un nouveau mandat, en même temps qu’elle articule les véritables montants que le comité de campagne Savary-Recordon 2011 et 2015 a reçus du milliardaire Frederik Paulsen. Non pas des millions, mais quelques milliers de francs reçus en trop, qu’elle aurait pu – ou dû – annoncer en temps voulu, et qui dépassaient la limite fixée par son parti. Limite «informelle», mais limite réelle tout de même.

Dans la famille socialiste, les fans inconditionnels de la sénatrice jugent alors le parti trop rigoriste, car le dépassement est de 5000 francs seulement et la limitation n’était pas écrite noir sur blanc. Les autres s’inquiètent: impossible de masquer la contradiction entre les valeurs du PS et les fréquentations personnelles.

Ce 6novembre 2018, l’explication de son renoncement se fait donc sur deux plans. Il y a les raisons attachées à sa seule personne, à savoir l’affaiblissement physique et psychologique qu’elle révèle. Il y a aussi les raisons politiques, les pronostics étant pessimistes: la campagne électorale serait intenable avec cette affaire. Cela, Géraldine Savary a déjà eu l’occasion de le dire lors de précédents entretiens dans la presse romande.

Et bien sûr la faute aux médias, encore et toujours. Plus ça va mal pour quelqu’un ou pour un parti, plus c’est la faute aux médias. Coupables d’acharnement et d’amalgames avec d’autres affaires. Le procédé est prisé de tous à chaque fois que le trouble s’installe. Détournons l’attention du public.

Alors aujourd’hui quoi de neuf avec cette interview? Son regard sur les résultats des élections, qui vaut le détour. D’abord, avant tout, Géraldine Savary pense que Géraldine Savary aurait pu gagner cette élection au Conseil des États malgré l’affaire du financement des campagnes. «Je me suis retirée pour mon parti, pour ne pas fragiliser le siège socialiste, dit-elle dans cette interview. Mais aujourd’hui je me dis que ça n’aurait peut-être pas été le cas.»

Voilà donc la conseillère aux États virtuelle, qui s’assied virtuellement entre le PLR Olivier Français et la Verte Adèle Thorens. Elle estime que la perspective de la voir présider la Chambre des cantons, son implication dans le mouvement féministe et son bilan de sortante auraient suffi à convaincre assez d’électeurs de lui offrir un nouveau mandat.

«Elle dit qu’elle aurait résisté à la montée de la question climatique et à la bonne mobilisation de la droite»

En filigrane, elle dit qu’elle aurait résisté à la montée de la question climatique et à la bonne mobilisation de la droite, pas comme Ada Marra. Elle dit aussi qu’elle n’aurait pas piqué le siège d’une femme, pas comme Roger Nordmann aurait pu le faire s’il n’était pas passé à sept voix de l’investiture socialiste. Dans ce vote de hasard lors d’un congrès en février, Géraldine Savary veut voir la supériorité politique de la première sur le deuxième.

Camarades, retournez le problème électoral dans tous les sens, j’aurais gagné! semble-t-elle leur dire. Il y a un an, seule sa santé l’empêchait de poursuivre sur la route tracée, et certainement pas les données objectives du problème, qui ont été exagérées.

Elle commence mal, la remise en question du parti que ses dirigeants ont dit souhaiter au soir du 10novembre. Géraldine Savary propose sa propre relecture des épisodes pénibles qu’a connus le PS vaudois, à la lumière du verdict des urnes, en se donnant un bon rôle. L’ex-locomotive était donc indispensable, mais ils sont trop peu à l’avoir compris et à l’avoir dit. Ah, les ingrats!