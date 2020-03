Coronavirus ou l’anxiété dévorante vue d’Asie

Qu’ils sont désagréables les sentiments qui nous traversent en cette période trouble où les discussions entre copains ou en famille sont monothématiques. Je choisis de disserter sur l’impact de la méchante bébête dont je tairai le nom, parce qu’une célébrité pareille peut s’offrir le luxe de ne plus être citée.

De retour d’un récent séjour en Thaïlande, j’ai pu mesurer l’ampleur des dégâts. Sur le territoire thaïlandais, jour après jour, de nouvelles mesures astreignantes sont prises par l’autorité sanitaire. D’abord il y a, à mon arrivée, cet accueil par une demi-douzaine d’infirmiers en jaune fluo. Et ce regard insistant sur nos fronts. Le mien transpire-t-il? Ouf, non. À l’hôtel, le sujet est de toutes les discussions. Je dois signer un formulaire qui atteste que je n’ai pas de symptômes. Dehors, les seules personnes qui ne portent pas de masque sont occidentales. Et puis il y a cette nouvelle décision: la prise de la température devient systématique. À chaque entrée de métro (et dans une ville comme Bangkok, il y en a quelques-unes!), on nous plante un petit appareil à quelques centimètres du front et on attend le biiip, vert ou rouge. Puis ce sont les supermarchés qui s’y mettent.

«Les habitants changent de trottoir lorsqu’ils croisent un étranger sans masque»

Dans ce climat anxiogène, où les habitants changent de trottoir lorsqu’ils croisent un étranger qui vagabonde sans masque, je reste pourtant calme et j’accepte qu’on me contrôle plusieurs fois par jour. Après tout, c’est pour le bien commun.

Parallèlement, mon téléphone ne me quitte plus. Comme jamais, je suis scotché au fil de l’actualité helvétique. Et paradoxalement, à plus de 9000 kilomètres, je ne me suis jamais senti aussi proche de «ma» Suisse. Combien de cas? La vitesse de l’évolution? Quelles mesures? Je prends des nouvelles de ma famille, étonnée de cet élan d’inquiétude.

Un soir, je partage un repas avec un couple de retraités tessinois. Elle travaillait dans le tourisme, il était garde-frontière. Depuis plusieurs années, ils sont établis au pays du sourire. À un moment que je ne suis pas près d’oublier, nos smartphones vibrent: le nord de l’Italie est fortement touché. Les sourires se transforment en grimaces et le repas refroidira aussi vite que notre débat s’échauffera. Comme un mauvais pressentiment, nous anticipons les possibles conséquences pour le Tessin et pour tout le pays.

Malheureusement, nous avions vu juste. Le lendemain, je reçois un message de ma compagnie aérienne: mon vol est reporté de 18 heures, à cause de la bébête. Mes mains se mettent à trembler. Jamais, de ma vie, je n’ai souhaité si fort être chez moi. Cette anxiété inattendue perdurera jusqu’au tout dernier jour.

Juste avant mon départ pour l’aéroport, j’irai même jusqu’à avaler deux cachets d’aspirine pour être bien certain que le signal du thermomètre ne m’oblige à rester en quarantaine dans un pays qui n’est pas le mien. Mon plan se déroule sans accroc. Et en passant la douane à Zurich, je m’arrête, je prends une profonde respiration et je me dis: «Maintenant, c’est bon, tout peut m’arriver. Je suis à la maison, en sécurité.»