D’une initiative à l’autre, des problèmes se posent

Plusieurs observateurs avisés ont souligné ces derniers temps le nombre exagéré d’initiatives et surtout le caractère technique ou carrément populiste de certaines d’entre elles, parfois également en contradiction avec des traités signés par la Suisse. Heureusement que, presque toujours, le bon peuple suisse vote sagement pour ne pas créer d’accrocs au pays.

On aurait maintenant souhaité un peu de répit. Pas du tout, plusieurs initiatives sont en chantier, et certaines ont à nouveau les mêmes connotations problématiques citées plus haut. On dirait que l’Exécutif et le Législatif ont ralenti leur activité institutionnelle et que certaines franges des partis, les jeunes ou autres groupuscules, trépignent d’activité pour compenser le manque d’idées de leurs aînés. Parmi les nouvelles votations, on en citera deux: celle sur les «multinationales responsables» et celle des «99%» ou de la taxation du 1% des riches de ce pays.

L’initiative sur les multinationales dit que celles-ci violent régulièrement les droits humains dans le cadre de leur activité internationale. Dans ce contexte, l’initiative demande qu’à l’avenir celles-ci soient contraintes de tenir compte des droits humains et de l’environnement également hors des frontières suisses.

Le Conseil fédéral y est opposé mais du côté des votants on enregistre pour le moment un bon soutien, d’ailleurs explicable. Qui ne se déclarerait, surtout ces temps, écolo et respectueux des valeurs humaines? Cela pourrait pourtant changer la donne pour ces sociétés qui sont d’ailleurs, et heureusement pour la Suisse, parmi les plus performantes au monde, grosses contribuables et pourvoyeuses d’emplois. À la dernière assemblée générale de Nestlé, la préoccupation à ce sujet était palpable. Et on imagine déjà les dérapages possibles dans le climat actuellement hostile vis-à-vis d’elles. La stigmatisation récente de deux sociétés «suisses», Glencore (anglo-suisse de Zoug) et Syngenta (chinoise), risque de nuire à des sociétés suisses telles que Nestlé, Novartis, Roche, etc. À noter que l’actionnariat de ces multinationales suisses étant désormais en majorité international, un déplacement du siège dans un autre pays pourrait être décidé et se faire en moins de vingt-quatre heures. Il est donc à espérer qu’un compromis sérieux ou carrément le retrait soient rapidement trouvés afin que la Suisse n’impose pas des règles trop contraignantes et inexistantes au niveau mondial.

Les Suisses les plus riches ont souvent déjà quitté le pays pour des cieux plus cléments

L’autre initiative, dite des «99%», promue par les Jeunes socialistes, veut «alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» en mettant à contribution le 1% des Suisses les plus riches. Vu que les Suisses les plus riches ont souvent déjà quitté le pays pour des cieux plus cléments, ce surcroît d’impôt toucherait en définitive la classe moyenne dite «aisée», pas riche, déjà lourdement taxée par l’effet pervers de l’impôt sur la fortune. Le texte de l’initiative n’est pas encore définitif: pour le moment, elle taxerait à 150% les revenus dépassant les 100'000 francs… Cette initiative paraît franchement en contradiction avec un État libéral non confiscatoire.