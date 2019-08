Dans le train, de Blonay à Vevey, la fête commence avant le spectacle

Ils n’étaient que neuf, mais à la halte Château de Blonay, mardi matin, c’est une petite Fête des Vignerons qui s’installait sur le quai pour quelques minutes, tant les costumes des figurants qui s’apprêtaient à prendre le train transformaient le paysage. Quatre adultes, cinq enfants, de Blonay, de Châtel, de Remaufens, de la région, Claire, Théo, Léna, Olivier, Francine, Gianni, Mayron, Nohan, Marjoleine, en route pour un voyage de dix minutes. Trois fois rien, mais la magie du train opère même pour de brefs parcours.

Tranquille, rassuré, on se parle, on se découvre, on est photographié, questionné, la vie est toute simple et paisible. Claire vient de Châtel-Saint-Denis chaque jour avec ses deux petits: «Le train, c’est une vraie respiration après le rush du matin. Les sortir du lit, se lever, déjeuner, s’habiller – ce matin Théo a dit j’aime trop mon lit! – c’est intense, et on savoure ce moment de détente entre nous avant le spectacle. Et c’est vraiment chouette, en allant prendre le train, on sait qu’on va retrouver des gens sympas, qu’on va papoter, créer des liens. On pense déjà à l’après-Fête, sûr que ça va nous manquer, ces moments de partage et d’amitié, hors des habitudes.»

Gianni et Francine embarquent chaque jour leurs petits-enfants et les accompagnent dans l’arène où ils sont acteurs avec eux. «C’est génial, dans le train, les gens qui font le même trajet que nous et ne sont pas figurants oublient leur téléphone, sourient, discutent, nous racontent des histoires, et ne le sortent que pour nous photographier.» Francine: «La Fête, nos costumes, fait que nous nous mettons à parler avec des gens que nous croisions parfois mais avec qui nous n’avions jamais échangé un mot.» Le train glisse vers Vevey. Je demande à un des mômes s’il aime bien rentrer tard, la nuit, après les spectacles. «Oui, parce que je vois des renards.» On sourit autour de lui. Ils sont braves, les gosses, ils ont l’air bien réveillés.

Francine précise: «Ils tiennent bien le coup, mais ils ont le droit, parfois, quand la fatigue est trop grande, de manquer une représentation. Daniele Finzi Pasca a bien dit qu’il ne fallait surtout pas faire pleurer les petits!» L’autre jour, le conducteur, au lieu de lâcher le message classique dans les haut-parleurs en arrivant à Vevey, a diffusé dans les wagons «Le vigneron monte à sa vigne…» Dans le train qui traverse les vignes, pour les figurants de tous âges, la fête commence bien avant l’arrivée dans l’arène.