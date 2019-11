Densifier, mais avec tout le respect dû aux sites

Il existe un large consensus sur le principe que l’on ne peut pas combler les surfaces encore vertes avec de nouvelles villes-satellites. Dans un pays densément peuplé comme le plateau suisse, l’extension des espaces urbains ne saurait continuer comme par le passé sans porter gravement atteinte à notre qualité de vie. Il faut donc «densifier» les espaces déjà bâtis et ainsi déplacer la croissance démographique vers l’intérieur des localités.

Comme souvent quand tout le monde est d’accord sur un principe, les contradictions se cachent dans les détails. D’abord, le déplacement des constructions nouvelles vers l’intérieur du périmètre déjà bâti entraîne nécessairement des conflits avec la protection des monuments et des sites. Celle-ci n’était guère contestée sur le plan politique jusqu’à un passé récent, puisque les nouvelles zones périurbaines menaçaient rarement des bâtiments protégés, concentrés dans les centres historiques des villes et villages.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT) cependant, on ne compte plus les attaques contre la protection des monuments et des sites. L’ironie, c’est que la sauvegarde de notre héritage culturel n’a jamais été aussi nécessaire qu’aujourd’hui, alors qu’il s’agit de sauver nos centres-villes des risques bien réels de défiguration massive, à l’instar des villes européennes détruites pendant les guerres du siècle dernier, ou encore des villes fantômes que des dictateurs (tel Ceausescu ou Erdogan) firent ou font ériger pour immortaliser leur règne.

Les deux initiatives parlementaires, déposées par les conseillers nationaux UDC Hans Egloff et Gregor Rutz, qui demandent le démantèlement de la protection des sites d’importance nationale et sont traitées en ce moment au parlement, ne visent en fait qu’à lever la préservation de ce qui fait la beauté de notre pays. Tout cela se fait au nom de la densification qui devrait, selon les milieux immobiliers, avoir la priorité absolue sur la défense des biens culturels.

Il est incontestable que l’on peut densifier tout en respectant la beauté des sites. Mais une densification sans limites ni mesure détruira en quelques années tout ce qui fait la beauté de la Suisse – et donc une valeur économique de première importance, non seulement du point de vue du secteur du tourisme. Au-delà des bâtiments protégés, les espaces verts entre locatifs et bureaux ont aussi leur importance puisqu’ils offrent, malgré leur taille souvent exiguë, un espace de vie à de nombreuses espèces, dont notamment des oiseaux.

La densification doit donc se faire avec beaucoup de respect – pour les bâtiments et les sites protégés qui offriront à nos générations futures un sentiment d’identité, mais aussi pour la nature qui périt si tout est sacrifié sur l’autel du béton et du profit. Ironiquement, c’est précisément l’UDC et les milieux qui lui sont proches qui souhaitent défigurer nos villes et villages, alors que la défense de la Suisse figure à l’avant de leur programme. Visiblement, il y a des contradictions partout.

Le sentiment du «chez nous» ne souffre guère à cause de quelques passants d’origine lointaine, mais bien si nos villes et villages disparaissent au profit de vastes zones bétonnées, caractérisées par une architecture banale et uniforme à travers le globe. De sorte que la rue où nous vivrons pourrait tout aussi bien se situer au Canada, en Chine ou en Australie qu’à… Vevey, Yverdon ou Nyon.