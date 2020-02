La désobéissance civile du Conseil d’État

Marchandages, bricolage, détricotage et retricotage. Chaque fois qu’il est question de la composition des départements de l’administration vaudoise et de leur répartition entre les membres du gouvernement cantonal, les commentateurs ont un large choix d’images.

Ici même, il y a quinze jours, un éditorial démontrait que les critères «d’efficacité, de cohérence et d’équilibre» imposés par la loi font l’objet d’interprétations tout aussi larges. Cela dépend des époques, des circonstances politiques et bien sûr du goût des personnalités. Cela s’est vérifié une fois de plus avec l’intégration de Christelle Luisier dans le gouvernement. Son élection était aussi prévisible qu’une année bissextile, mais on ne savait pas de quoi serait fait son département.

Depuis trois bons mois, la reprise de l’environnement «par les Verts» est sur toutes les lèvres dans le landerneau politique. Il était hautement probable que cette revendication du parti en pleine poussée de sève serait satisfaite par son allié socialiste. À moins d’un périlleux refus de la ministre Béatrice Métraux, l’affaire était entendue. Restait à aménager les à-côtés, les dégâts collatéraux et profit corollaires. Voici donc, d’abord, l’aménagement du territoire et les relations avec les Communes qui reviennent dans l’escarcelle du PLR, par sa toute nouvelle élue, Christelle Luisier.

On peut apprécier cette judicieuse distribution des rôles qui offre les soucis de la nature à une Verte et les soucis des communes à une libérale-radicale venue de l’Extrême-Orient du canton.

On peut aussi la déplorer, en notant que la ministre débutante se coltinera des dossiers centraux et qu’une représentante des baby-boomers est en charge de définir la contribution vaudoise au sauvetage du climat des générations futures.

Cela dit, reconnaissons que la composition des départements et leur répartition agissent comme un révélateur du jeu qui se joue dans la boîte noire du Conseil d’État. Au fond, la loi lui en demande très peu, au Conseil d’État, quand il s’agit de se partager le gâteau. Avant, au siècle dernier, le parlement devait formellement approuver le schéma administratif du gouvernement. C’était déjà ça: l’Exécutif expliquait un tant soit peu son organisation. Aujourd’hui, il ne fait que la communiquer et laisse dire aux partis gouvernementaux tout le bien que les Vaudois ont à en penser. Il n’a pas vraiment à se justifier.

Ah oui, quand même, il y a une seule exigence que la loi impose au Conseil d’État au sujet de son organisation, une seule cohérence explicite qui ne soit pas laissée à l’air du temps politique. Le domaine des relations extérieures doit être une tâche du président ou de la présidente. Ce fut le cas entre 2007 et 2012, quand le PLR Pascal Broulis était président. Ensuite, le gouvernement s’en est pas mal fiché d’obéir à la loi sur ce point. Les présidents socialistes Pierre-Yves Maillard de 2012 à 2017 et Nuria Gorrite depuis 2017 ont préféré laisser cette charge à leur collègue élu en 2002. Par exemple, cela lui permet de se déplacer aux JO de Tokyo, comme annoncé cette semaine. C’est un domaine – tout comme les finances – qui a été constamment laissé dans les mains de Pascal Broulis. Curieusement, personne ne hurle au scandale face à cet acte de désobéissance civile…

La répartition des départements 2020 n’a pas corrigé cet écart au respect de la loi. Il faudra donc sans doute attendre le départ de Pascal Broulis pour que le gouvernement revienne dans le droit chemin.