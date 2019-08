Deux cantons si proches

Ils ont des noms très proches, défileront l’un après l’autre lundi et mardi, et pourtant ils ne se touchent pas. Des deux côtés du canton de Zurich, l’Argovie, à l’ouest, et la Thurgovie, au bord du lac de Constance, sont aussi deux pays de vins, de vins rouges en particulier.

Argovie, avec ses 390 hectares plantés (2,5% du pays), est le plus gros des deux, Thurgovie n’en ayant que 267 (1,8%). En Argovie comme en Thurgovie, le climat doux, les cours d’eau ou le lac, les sols plutôt calcaires poussent à la culture de cépages précoces, comme le pinot noir et le Müller-Thurgau (non, le nom n’est pas un indice cantonal), ce croisement qu’on trouve encore sous le nom de RieslingXSylvaner, alors que la génétique a prouvé que le Suisse Hermann Müller a en fait croiser du Riesling avec de la madeleine angevine en 1882 dans son laboratoire allemand.

Le raisin bourguignon accapare 54% des vignes argoviennes et 51% des thurgoviennes, alors que le Müller-Thurgau recouvre 19% en Argovie et 23% en Thurgovie. Le reste n’est donc que spécialités dans ces paysages joliment vallonnés. Malgré la taille modeste de leurs vignes, les deux cantons connaissent aussi sept et six régions et terroirs divers, en fait toutes celles où on peut cultiver du raisin dans ce territoire septentrional.



Un blanc?

Le Müller-Thurgau 2018, du Weingut Wolfer, à Weinfelden, pour son côté aromatique bien maîtrisé, un nez de fruits exotiques, une bouche un peu tendre (15 fr.) .