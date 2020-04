La distance sociale, oui. L’isolement social, non!

L’homme est un animal social, disait Aristote. On mesure en ces temps de quasi-confinement combien cette maxime est fondée. Vivre isolé, ce n’est plus tout à fait la vie. Les plus de 130'000 seniors vaudois priés, plus que les autres citoyens, de rester chez eux et de n’approcher personne à moins de 2 mètres en font actuellement la difficile expérience. Et même si le Conseil fédéral a amorcé un déconfinement progressif, les recommandations de distanciation sociale vont sans doute subsister de nombreuses semaines pour les personnes vulnérables, voire des mois.

En temps normal, dans notre canton, les personnes fragiles, isolées – ce sont en majorité des seniors, mais pas seulement – ont accès à une offre sociale de qualité. D’abord, elles peuvent toutes compter sur les prestations publiques d’aide et de soins à domicile pour rester vivre dans leur quartier ou village, ce qui favorise la continuité de la vie sociale. Ensuite, de nombreuses associations sont là avec des activités permettant de conserver du sel à la vie, y compris pour les personnes les moins autonomes. Enfin, beaucoup de Communes ne ménagent pas leurs efforts pour favoriser l’animation de proximité et les échanges intergénérationnels.

«Encore moins que les professionnels de la santé, ceux du social n’ont pas été préparés au coronavirus»

En temps de pandémie, c’est évidemment plus compliqué. Encore moins que les professionnels de la santé, ceux du social n’ont pas été préparés au coronavirus. Les organisations sociales ne disposent par exemple d’aucun matériel de protection pour aller sur le terrain. Sans oublier que leurs nombreux et précieux jeunes retraités bénévoles sont eux-mêmes confinés… Elles doivent donc se réinventer pour continuer à aider autrement, à distance. Ce qui n’a rien d’évident.

À cet égard, la mise en place de la Centrale des solidarités, le 3 avril, sera probablement à marquer d’une pierre blanche. Pour aider les Communes à répondre aux besoins de leurs nombreux citoyens confinés, l’État a confié à l’AVASAD, l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile et ses 49 CMS dans tout le canton, la tâche d’organiser une réponse sociale téléphonique à leur attention. Mission accomplie en moins de quinze jours! Des collaborateurs des CMS aident ainsi les autorités de nos villes et villages à dénicher les aides et prestations sociales actuellement disponibles, qu’elles soient publiques ou privées. Un rôle discret, mais essentiel pour la population vulnérable isolée.

C’est dans ces instants que la valeur ajoutée d’un acteur public multirégional combinant aide, soins à domicile et conseil social apparaît aussi comme une évidence. Qui d’autre en réalité que les CMS possède une connaissance fine du territoire vaudois et de ses acteurs, sait la réalité des besoins médico-sociaux des personnes vulnérables à domicile et peut agir vite, de manière coordonnée, équitable et cohérente à l’échelle de tout le canton?

Pour lutter contre l’isolement social, on se prend déjà à espérer que la belle idée qu’est la Centrale des solidarités puisse survivre au coronavirus.