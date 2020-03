La douceur, cet anticorps

Le commentaire laissé récemment sur lesite d’un quotidien vaudois par un lecteur anonyme ne me lâche pas. Son auteur y exprimait une satisfaction pour le moins secouante: le coronavirus «tombe à point», écrivait-il, puisqu’il frappe plus durement les baby-boomers. Les vieux.

Je me suis souvent demandé, bien avant d’être septuagénaire, pourquoi la guerre des générations n’était pas encore ouvertement déclarée. Comment les adultes plus jeunes supportent de voir des hordes de seniors jouir de libertés et d’avantages économiques auxquels ils n’auront sans doute pas droit à leur âge et se diriger trop souvent vers une fin de vie longue et coûteuse pour la société.

Je me pose toujours la même question en côtoyant mes pairs omniprésents dans le train, au musée, au théâtre et sur les sentiers. Les retraités que l’on croise ainsi un peu partout sont en général les représentants les mieux portants de leur génération. Se révéleront-ils aussi particulièrement résistants aux différents virus qui nous assaillent?

Le coronavirus en est un. Mais la violence contenue dans la petite phrase postée par le lecteur en est un autre. Derrière l’obsession diffuse de la maladie comme derrière les discriminations, on palpe la peur en embuscade. Virale, elle aussi, puisque les médias, en la dénonçant, s’acharnent à la répandre.

Redouter la menace sous toutes ses formes, l’épidémie comme le terrorisme et les risques encourus par la planète, par les femmes, les LGBT, les enfants… quoi de plus légitime, direz-vous. Comprendre la peur sans s’y enfermer: en vieillissant, cet équilibre devient plus délicat. Des lectures peuvent y contribuer, des livres peuvent servir d’anticorps.

Deux pour exemple. Le plus récent est l’œuvre d’un journaliste kurde iranien enfermé avec des centaines d’autres migrants pendant cinq ans sur un îlot de Papouasie. Behrouz Boochani a réussi à exfiltrer le récit de ce calvaire imposé par les autorités australiennes. Il l’a fait par bribes, autant de messages WhatsApp envoyés à un ami qui les a traduits en anglais. «Témoignage d’une île-prison, de l’exil aux prix littéraires», le titre français résume l’aboutissement inespéré de sa lutte pour la survie. Et le texte révèle la capacité d’un homme à observer et à transcrire l’enfer qu’il a traversé sans se faire broyer. À lire, alors que reviennent en boucle les images insupportables d’êtres qui se battent, aujourd’hui encore, aujourd’hui à nouveau, entre barbelés et mer déchaînée.

Si le second ouvrage, cette «Puissance de la douceur» publiée en 2013, reste durablement dans mon cœur, c’est aussi à cause de l’incroyable cohérence de la mort de son auteur. Anne Dufourmantelle est décédée en 2017, à 53 ans, en tentant de sauver un enfant sur une plage de la Méditerranée. Il s’agissait de vacances, pas d’exil.

La philosophe et psychanalyste s’était penchée au fil de ses livres sur la part de liberté possible dans la vie, au-delà de tous les conditionnements. Elle a su dire la force de la douceur qui, loin de la mièvrerie où on voudrait la confiner, est «une puissance, un pouvoir de transformation des êtres et des choses». La douceur fait «pacte avec la vérité. Elle est une éthique redoutable.» Et elle «advient au moment où le sentiment de la fatalité cède devant une observation si ténue soit-elle, de ce qui s’offre à la vue, au toucher, à l’ouïe, au goût. Elle peut défaire la terreur intime.»

À méditer, peut-être dans le train en se couvrant le visage et en se désinfectant les mains face à un voisin qui tousse.