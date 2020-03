L’échec lamentable de la loi sur les lanceurs d’alerte 

Un naufrage pathétique. S’ils n’avaient pas été interdits d’entrée pour cause de coronavirus, c’est à cela qu’auraient pu assister, jeudi matin, les visiteurs du Palais fédéral. Le Conseil national a offert un enterrement de première classe au projet censé protéger les lanceurs d’alerte en Suisse. Plus de sept années de travail législatif finissent ainsi à la poubelle. Pas sûr que le gouvernement, désavoué sur toute la ligne, remette de sitôt l’ouvrage sur le métier.

L’issue était prévisible, puisqu’il ne restait plus grand monde pour défendre cette adaptation du Code des obligations, décriée de toutes parts. Les élus du centre et Vert’libéraux n’ont pas fait le poids face à la gauche et à la droite libérale. La Chambre du peuple a beau être désormais plus jeune et plus féminine, elle s’est montrée sans pitié: 147 voix contre 42. Le Conseil des États, qui a par deux fois soutenu le texte depuis 2014, ne peut que prendre acte de cet échec.

Il s’agissait, en résumé, de permettre aux personnes constatant des irrégularités – corruption, mobbing, etc. – sur leur lieu de travail de les dénoncer sans craindre d’en payer le prix fort. Une intention louable, a priori. Aujourd’hui, il appartient en effet à la justice de déterminer au cas par cas si un signalement est admissible. Mais c’est dans la concrétisation que la machine fédérale s’est grippée. «Le projet rate sa cible, voire péjore les conditions pour les employés», n’a pas hésité à dire Baptiste Hurni (PS/NE) lors du débat de jeudi. En clair, les conditions imposées seraient telles qu’elles empêcheraient les révélations au lieu de les encourager!

Deux points, en particulier, expliquent cette opposition féroce. Tout d’abord, le parcours du combattant prévu par le Conseil fédéral. Un collaborateur témoin d’une infraction ou d’un dysfonctionnement aurait dû avant toute chose en référer à son employeur, de manière anonyme ou non. Ce n’est qu’en l’absence de réaction de sa hiérarchie qu’il aurait pu s’adresser à une autorité externe compétente. Un passage direct à l’échelon supérieur n’aurait été possible qu’à des conditions très strictes. Quant à la transmission des faits aux médias, elle n’aurait été autorisée qu’en ultime recours.

Deuxième point de friction: aucune protection supplémentaire n’était envisagée pour les employés licenciés après avoir donné une alerte licite. L’indemnité prévue en pareil cas restera donc de six mois de salaire au maximum. Pour autant qu’un tribunal en décide ainsi.

C’est donc un exercice raté de bout en bout. Même les plus ardents défenseurs des whistleblowers, comme l’ONG Transparency International, n’ont déploré que mollement la décision du National. L’Union syndicale suisse s’est carrément réjouie du fait que la révision du cadre légal doive repartir de zéro. Yasmine Motarjemi, limogée par Nestlé en 2010 pour avoir dénoncé le harcèlement dont elle était victime, le disait mieux que personne dans une tribune récente: ce projet de loi ne pouvait que «faire taire les lanceurs d’alerte». Un comble.