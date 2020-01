Ecuavoley et nzango s’invitent aux JOJ

À la veille de Noël, nous recevions un courrier de notre ambassade en Équateur se renseignant au sujet d’une délivrance de visas d’entrée en Suisse. Il s’agissait de s’assurer que nous avions bien invité des joueurs d’ecuavoley – variante équatorienne du volleyball – à participer aux Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne. En fait, il était bien projeté d’intégrer cette activité sportive dans le programme d’animation des JOJ, mais nous ne nous attendions pas à la venue de professionnels qui traverseraient l’océan pour venir jouer à Lausanne, dans le cadre de l’animation de l’association équatorienne locale.

«L’envie et le besoin légitimes que peuvent éprouver les populations migrantes de valoriser des faisceaux culturels de leur société d’origine»

Cette initiative sympathique de Lausannois·e·s d’origine équatorienne illustre bien l’envie et le besoin légitimes que peuvent éprouver les populations migrantes de valoriser des faisceaux culturels de leur société d’origine. C’est un moyen de maintenir une continuité avec la tradition du pays, que la migration est venue endommager. Et la référence à l’héritage de la culture de provenance est aussi une stratégie pour faire reconnaître ses valeurs et participer activement à la culture et la société helvétique. Enfin, partager leurs pratiques avec le public lausannois est également une manière de donner corps au patrimoine culturel immatériel migrant.

La force du sport est inclusive. Elle contribue à la cohésion entre des personnes venant d’horizons socioculturels lointains. Cette passion commune aplatit les différences et décrispe les rapports entre personnes, peu importent leurs différences d’origine ou de statut social. Le sport a une fonction unificatrice et intégratrice, s’il est canalisé à bon escient, car il facilite la rencontre et le partage de valeurs.

Ce constat est notamment relevé par une plateforme du Conseil de l’Europe qui veut rendre le sport plus éthique et inclusif: «Les valeurs positives du sport en tant qu’outil de promotion des droits de l’homme, d’encouragement à la paix et à la compréhension internationale dans un esprit de respect mutuel entre les peuples, peuvent être considérées comme particulièrement utiles pour aider à la fois les sociétés d’accueil et les nouveaux arrivants à opérer ensemble le renforcement du tissu social à l’échelle locale. Des valeurs et des intérêts communs peuvent être partagés par le sport, et fédérer les gens autour de la promotion du dialogue interculturel, de la lutte contre les différences et de la réduction de l’intolérance.»

Lors de ces JOJ, du côté de la place de l’Europe, à Lausanne, outre l’ecuavoley, qui se joue à trois contre trois, avec un filet culminant à 2,80 m du sol, le public aura également l’occasion de découvrir ou de s’initier à d’autres activités physiques qui nous viennent de différents coins du monde. Les curieux pourront pratiquer le yoga tibétain (Tog Chöd, l’épée de la sagesse, et Lu Jong, le yoga thérapeutique) ou essayer le nzango congolais. C’est une compétition énergique entre deux équipes, pratiquée par de nombreuses femmes d’Afrique subsaharienne et dont l’objectif est de marquer des points en fonction de la position de leurs pieds par rapport à ceux de leur adversaire!

Ecuavoley, nzango ou yoga tibétain sont des activités qui illustrent également la contribution que peuvent amener les immigrants à une culture urbaine ouverte au monde, à élever le niveau de vie de la population résidente et à innover sur le plan de l’offre culturelle, des loisirs et pourquoi pas aussi du sport.