Nos enfants ont besoin et envie d’école!

Lorsque j’ai annoncé à mes enfants de 14 et 12 ans qu’ils reprendraient l’école le 11 mai prochain, j’ai senti un soupir de soulagement chez eux. Non, l’école à la maison, ce n’est pas la même chose que «l’école en vrai». Il ne s’agit pas que d’une question d’apprentissage mais aussi de lien social. Cette expérience particulière a sans doute permis à nos enfants de constater que les réseaux sociaux ne remplacent pas les rencontres humaines, ce qui en soi est une bonne nouvelle.

Soyons honnêtes aussi: si cette manière de travailler a pu motiver les élèves durant les premières semaines - et il faut souligner ici le travail admirable de nombreux enseignants -, il sera difficile sur la longueur de tenir un rythme de travail dans une certaine solitude, avec des inégalités qui se renforcent. La perspective que les enfants ne retournent pas à l’école avant la rentrée d’août faisait froid dans le dos à beaucoup de parents.

«Prendre le temps de préparer ce retour, avec des réserves si la situation sanitaire devait se dégrader à nouveau»

La plupart des enfants et leurs parents se sont donc réjouis de la décision du Conseil fédéral de rouvrir les écoles le 11 mai prochain, décision aussitôt contestée par les Syndicats d’enseignants, en particulier la Société pédagogique vaudoise.

Cette réaction immédiate de rejet, frisant l’indécence, est bien symptomatique de notre canton, qui se distingue une fois encore dans notre système fédéraliste. Le 13 mars dernier, les écoles ont été fermées sans aucun préavis, impliquant que les enseignants et les parents s’organisent en urgence, et là, alors qu’il reste un mois jusqu’au 11 mai, il ne serait, selon les Syndicats, pas possible d’anticiper et de préparer ce retour dans des conditions sanitaires suffisantes.

La solution préconisée par le Conseil fédéral permet justement de prendre le temps de préparer ce retour, avec des réserves si la situation sanitaire devait se dégrader à nouveau. Essayons plutôt de voir cette ouverture comme une étape positive. Faisons confiance à nos autorités comme nous l’avons fait depuis le début de cette crise, en respectant les mesures prescrites.

Une balance des risques

Ce n’est pas un coup de baguette magique qui a décidé que les écoles devaient reprendre, mais bien une balance des risques qui a été faite, en particulier en ce concerne la santé. Le coronavirus est comme une école: des enseignements en sont tirés de jour en jour et cela doit permettre de s’adapter en même temps que les nouvelles connaissances sont acquises.

Nous n’allons jouer ni avec la santé de nos enfants, ni avec celle des enseignants, en préconisant une rentrée scolaire dès le mois de mai. Je suis persuadée que des mesures seront prises pour que tous ceux qui doivent être particulièrement protégés le soient. Nos enfants ont besoin d’une vie la plus normale possible, malgré la crise que nous vivons. Cela passe par un retour dans un temps proche à l’école.