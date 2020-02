Ce sont des enfants, pas des terroristes!

Ils ne sont que sept enfants suisses. Cinq filles et deux garçons, âgés de 2 à 14 ans. Ils vivent depuis plus de deux ans au nord de la Syrie, dans des conditions déplorables, en attendant que leur pays d’origine, la Suisse, cesse d’avoir peur et les considère enfin. Ils ont été témoins d’événements qu’aucun enfant ne devrait voir ou imaginer. Ce sont sept victimes de la violence et de la guerre. Aujourd’hui plus que jamais, il faut les soigner, les protéger et les accueillir en Suisse.

Des mères du camp d’Al-Hol, où la majorité d’entre eux se trouvent, enterrent leurs filles et leurs fils décédés par manque d’accès aux soins médicaux et à l’assistance humanitaire. Plus de 370 jeunes innocents sont déjà morts, otages malgré eux d’un conflit d’adultes. Ils ont grandi dans une prison à ciel ouvert, zone de non-droit et d’absence d’espoir. Il est temps pour notre pays de mettre fin à cet internement et de rapatrier ses enfants. C’est une question d’humanité et de responsabilité.

Recrutés ou non, impliqués ou non par leurs parents, ces enfants ont des droits. La Confédération a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’implication des enfants dans les conflits armés. Cela implique l’obligation de garantir un soutien à tous les enfants victimes de négligence, d’exploitation, d’abus et de conflits armés.

Nous avons dans notre beau pays les structures et les moyens d’encadrer le rétablissement physique et psychologique de ces sept enfants suisses. Oui, leur intégration est possible. Elle passe par l’apprentissage, la résilience et un accompagnement approprié à leur situation particulière. Le Danemark y est parvenu et nous pouvons y arriver aussi. Le modèle danois dit d’«Aarhus» fonctionne. Il s’articule autour d’une collaboration étroite entre la police, les travailleurs sociaux et travailleuses sociales ainsi que les instances religieuses. Nous pourrions nous en inspirer.

Les autorités doivent garantir la réhabilitation et l’intégration réussie de ces jeunes citoyens. Elles peuvent activer des services de réadaptation et de réinsertion spécialisés, pour autant qu’elles le décident. Notre pays possède des expertises de pointe dans les domaines de la santé, de l’éducation et du soutien psychosocial. Nous sommes en mesure d’assurer à chacun de ces enfants un encadrement de qualité et de résoudre leur situation au cas par cas.

Les enfants de djihadistes suisses sont injustement pénalisés. Alors que leur avenir en Syrie est incertain, de nouvelles perspectives les attendent ici. La Suisse a le devoir de leur dessiner un futur et de les protéger de la violence.

Au nom de Terre des hommes, nous appelons la Confédération à prendre ses responsabilités envers ces sept enfants.