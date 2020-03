Enseigner la citoyenneté, oui, mais tout dépend du contenu

L’enseignement à la citoyenneté affleure sur toutes les lèvres. À droite et à gauche. Voilà l’outil qui doit améliorer la conscience politique des jeunes générations. Contre l’incivilité, contre la xénophobie, contre l’intolérance, pour la démocratie. Et tous de déplorer que la bonne vieille «instruction civique» ait peu à peu disparu des programmes scolaires ou ait été engloutie dans diverses matières. Une certaine unanimité tend donc à se dessiner en faveur d’un enseignement orienté vers le civisme ou la citoyenneté (peu importe la dénomination exacte à ce stade) et on ne peut que s’en réjouir.

Mais un autre débat a surgi. Si tout le monde s’accorde sur la nécessité d’un tel enseignement, par qui doit-il être prodigué? Les historiens ou les maîtres de droit et d’économie?

Le débat ne recouvre pas seulement des intérêts corporatistes bien compris, même si les enjeux en termes d’heures d’enseignement ne sont pas négligeables. Car les deux spécialisations peuvent légitimement revendiquer la mainmise sur cette discipline. Le droit constitue en effet une porte d’entrée dans une éducation à la citoyenneté, qui doit passer par une connaissance affinée des institutions, des mécanismes politiques, des processus démocratiques.

Mais les historiens peuvent eux aussi revendiquer cet enseignement comme partie intégrante de leur métier. Ces institutions, dont il s’agit de dévoiler les charmes à des oreilles habituées à des discours tendant plutôt à vilipender le formalisme lent d’une démocratie que d’aucuns prétendent inadaptée aux combats du temps présent, s’inscrivent naturellement dans un parcours historique.

C’est par l’histoire que l’on peut comprendre les raisons des choix qui ont conduit au système démocratique que l’on connaît aujourd’hui. Confier cette matière à des juristes fait courir le risque de réduire les jeux institutionnels et politiques à des schémas dépourvus de vie, de chair. Les institutions ne sont pas que des textes juridiques, mais surtout le fruit d’une histoire.

Mais ce débat pourrait s’avérer vain si l’on ne se soucie pas en premier lieu du contenu de la branche «éducation civique ou à la citoyenneté»! Si c’est pour additionner les lieux communs sur le vivre-ensemble, l’exercice n’aura guère de sens.

S’il s’agit d’apporter une nouvelle contribution au décorticage systématique de nos institutions et de notre histoire sous prétexte de stimuler l’esprit critique, l’échec est programmé.

Si, enfin, c’est pour ne voir la politique que sous un seul angle, comme on l’a parfois constaté dans certaines classes vaudoises, ce ne sera guère mieux. Là réside le véritable enjeu! L’enseignement à la citoyenneté doit servir à former de futurs citoyens responsables, notamment les jeunes d’origine étrangère, et non à véhiculer les fantasmes des enseignants!