Et pourquoi n’entamerait-on pas un retour vers l’économie locale?

Alors que le Conseil fédéral annonce son plan de sortie de crise, le Centre Patronal invite à ne pas «s’habituer à la situation actuelle, voire se laisser séduire par ses apparences insidieuses: beaucoup moins de circulation sur les routes, un ciel déserté par le trafic aérien, moins de bruit et d’agitation, le retour à une vie simple et à un commerce local, la fin de la société de consommation». Se dirigerait-on vers un retour à «la normale» aussi rapide qu’irréfléchi? Je ne le crois pas.

La réactivité de nos commerçant·e·s pour s’adapter et nous proposer des solutions ingénieuses a été épatante. Alors que les offres low cost venant de l’autre côté du globe se sont effondrées, le fourmillement de nos entrepreneuses et entrepreneurs s’est décuplé.

Le secteur médical en a profité en premier lieu, grâce aux petites entreprises qui ont produit des respirateurs au pied levé, ou encore aux brasseries qui ont transformé, en cette période pascale, la bière en gel désinfectant. Les initiatives ont fleuri de toute part: maraîchers et maraîchères ou artisan·e·s du goût ont trouvé des solutions pour nous livrer et assurer l’approvisionnement en produits locaux, des boutiques ont vendu des bons bradés à utiliser dès la reprise, des plateformes d’aide aux petit·e·s commerçant·e·s se sont mises en place, etc.

«J’espère que cette solidarité perdurera pour que, au sortir du confinement, nous puissions retrouver des rues animées, plutôt que des boulevards à livraison»

La solidarité qui s’est installée entre les habitant·e·s à l’échelle des immeubles ou des quartiers s’est aussi tournée vers les commerces de proximité, pour éviter que la sortie de cette crise sanitaire et économique ne se transforme en une succession de faillites, ne laissant que les grandes chaînes pour survivantes.

Dès lors, contrairement au Centre Patronal, j’espère que cette solidarité perdurera pour que, au sortir du confinement, nous puissions retrouver des rues animées, plutôt que des boulevards à livraison.

Du côté politique aussi, les premiers soutiens sont arrivés. La Municipalité de Lausanne a, par exemple, renoncé à percevoir les loyers et certaines taxes pour les commerces fermés, et les instances fédérales, cantonales et communales ont mis en place de nombreuses aides financières ponctuelles.

S’inscrire dans la durée

Mais si nous voulons renforcer notre tissu économique local pour gagner en indépendance, il faudra faire plus. Non seulement l’aide devra être plus soutenue, pour éviter faillites et licenciements, mais elle devra surtout s’inscrire dans la durée. Nous devons œuvrer pour la relocalisation de notre production, pour une politique d’achats et de services résolument tournée vers les entrepreneuses et entrepreneurs, agricultrices et agriculteurs ainsi que commerces de proximité, pour le soutien à une économie circulaire avec une monnaie locale forte et reconnue, ou encore pour une production d’énergie locale et renouvelable.

Tirons des enseignements de cette crise et solidifions ainsi notre économie pour qu’elle soit à taille humaine, circulaire, solidaire et durable.