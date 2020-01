Est-ce civil de ne plus payer mes impôts?

Ces jours, on entend beaucoup parler de désobéissance civile. Les activistes du climat se drapent dans ce concept pour justifier leurs actes illégaux tels que blocages de ponts et de routes, entraînant l’entrave aux services d’intérêt général, l’empêchement d’accomplir un acte officiel ainsi que la contravention au règlement de la circulation. On peut également citer, à Grandson, le vandalisme sur des mégalithes vieux de 6000 ans. Finalement, on ne peut pas passer sous silence l’occupation de la succursale d’une banque en novembre 2018.

Mais comment la désobéissance aux lois peut-elle être civile? Dans une démocratie, c’est pourtant l’État de droit, donc les lois, qui nous protègent, toutes et tous, contre l’arbitraire et la dictature. Ne plus respecter les lois, c’est de fait mettre en danger la démocratie et l’égalité de traitement entre les individus de notre pays: il y aurait celles et ceux qui devraient respecter les lois, et les autres qui pourraient les bafouer sans problème. Ainsi faisant, la démocratie ne serait-elle pas plutôt une oligarchie, voire une dictature d’une minorité sur le reste de la population?

Les activistes climatiques et leurs supporters, parmi lesquels se trouvent, de façon ubuesque, des juges censés faire respecter l’État de droit, justifient le non-respect des lois par l’«état de nécessité licite». En d’autres termes, dans le cas des actions liées au changement climatique, l’obéissance aux lois est incivile et c’est la désobéissance aux lois qui est civile!

Le climat est pour certain·e·s le combat prioritaire. Pour de nombreuses autres personnes, le combat prioritaire à mener est celui de la réduction de la fiscalité assommant les personnes physiques dans le canton de Vaud. D’ailleurs, le site www.vachealait.ch, soutenu par la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, la Chambre vaudoise immobilière et la Fédération patronale vaudoise, thématise ce problème et demande que des mesures soient prises rapidement.

Malheureusement, il est fort probable que la mise en place d’une solution pendra beaucoup de temps. Face à cette lenteur du processus politique, ne serait-ce pas également légitime d’utiliser la désobéissance civile pour cette cause? La désobéissance civile serait, par exemple, d’arrêter de payer nos impôts? Pourtant je ne crois pas me tromper en disant qu’aucune action de ce genre ne sera menée et que le combat pour cette noble cause respectera les lois et le processus démocratique.

Nous avons la chance, dans le canton de Vaud en particulier et en Suisse en général, de vivre dans une démocratie. Or, en démocratie, la décision unilatérale d’un groupe minoritaire de se mettre au-dessus des lois n’est pas de la désobéissance civile mais pourrait bien être, si l’on n’y fait pas attention, purement et simplement le premier pas vers une certaine forme de dictature!