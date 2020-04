Des examens qui pourraient être bien inégaux

L’incertitude ne sied guère à l’être humain. Avoir le contrôle, planifier, prévoir sont des termes érigés en modèles de vertu aujourd’hui. Ne pas savoir est un défi, à la fois émotionnel et intellectuel. Et, devinez quoi? Les gymnasiennes et gymnasiens de tout le pays n’en sont pas épargnés, d’autant plus lorsque les semaines les séparant de l’accession à la maturité sont désormais réduites à peau de chagrin.

Je me rappelle encore de mon premier jour d’entrée au gymnase; lors du discours d’introduction du directeur, le maître mot pour réussir son parcours était organisation. Or c’est précisément ce qui nous est refusé aujourd’hui. Certes, nous pourrions faire preuve de souplesse, nous rétorquera-t-on. Hélas, ce concept est en réalité un privilège assez rare…

«Comment donc peut-on tenir des milliers de gymnasiennes et gymnasiens sans aucune idée des modalités de fin d’études?»

Étudier à domicile se révèle être un creuset d’inégalités, entre fracture numérique et cadre familial parfois explosif. Nous ne sommes pas toutes et tous logés à la même enseigne. La souplesse apparaît alors être une performance digne d’un maître zazen.

Comment donc peut-on tenir des milliers de gymnasiennes et gymnasiens sans aucune idée des modalités de fin d’études? À cela, nous proposons une solution, qui a le mérite d’être simple: l’annulation en bonne et due forme des examens. S’ils étaient maintenus, comment garantir un traitement équitable entre les élèves, dans une société qui a pourtant à cœur l’égalité des chances? De plus, pas besoin d’avoir fait des études poussées de sociologie pour se rendre compte que les plus pénalisés seront les élèves les moins aisés.

Pas un diplôme au rabais

Mais alors, ne recevrions-nous pas un diplôme au rabais? Ne serions-nous pas considérés comme les chanceux, les tire-au-flanc, ceux qui sont tombés la bonne année, qui n’ont pas dû endurer la pression des épreuves? Eh bien non, après avoir effectué les trois quarts de l’année, avec un parcours gymnasial entre trois et six ans, non, nous n’aurons pas volé notre titre. Au contraire, les modalités de réussite devraient s’assouplir et supprimer la double compensation pour cette année, pour réellement prendre en considération les conditions d’études depuis la mi-mars, avec son lot de travaux écrits manqués, qui se reflète sur les moyennes de nombre d’étudiants.

En quelques jours, les gymnasiens, lycéens et collégiens de toute la Romandie ont montré leurs inquiétudes, en témoignent le nombre croissant de signatures sur notre pétition et les demandes de contact reçues. Il apparaît donc légitime de satisfaire leurs exigences, ou tout du moins de leur adresser une réponse, le plus tôt sera le mieux.

Il conviendra enfin de rappeler que les élèves bernois devaient débuter leurs examens le 14 mai prochain, chose évidemment impossible; toutefois, aucune communication sur le maintien ou non des écrits! Le stress monte, l’horloge tourne et rien ne bouge…