Face à la baisse des primes, vaut mieux être prévoyant

En tant que personne adulte habitant le canton de Vaud, en 2020, j’aurai à ma disposition quelque CHF 40fr. de plus pour vivre. Cette libéralité soudaine me sera communiquée ces prochaines semaines par mon assureur maladie.

Les mises en garde contre un excès d’optimisme quant à la réitération de cette information dans les années qui viennent devraient nous inciter à épargner ce surcroît de disponibilité financière pour anticiper les augmentations futures. Les prévisions actuelles permettent d’ores et déjà de dessiner l’amplitude de la hausse des primes pour 2021, qui devrait être de l’ordre de 3 à 4%. L’année électorale sera derrière et la vérité des chiffres devant nous!

Une réalité s’impose depuis des décennies: une réforme du système de soins est hors de portée dans les conditions actuelles et les coûts imputés aux assurés croissent inexorablement. Des efforts sont entrepris pour limiter les dépenses. L’Administration fédérale, et à sa tête le conseiller fédéral Alain Berset, tente de colmater les flux d’argent qui prennent trop d’ampleur, comme les sommes déboursées pour les médicaments, avec un certain succès à les entendre.

L’évidence des chiffres montre que les coûts consentis pour financer l’assurance maladie et surtout les sommes payées directement par les patients occupent une part grandissante des dépenses des foyers suisses. Comme les sommes déboursées sont quasi identiques pour chaque personne, les ménages qui ne reçoivent pas de subvention et disposent d’un revenu moyen qui stagne ressentent de plus en plus durement le poids des primes.

Leur amertume augmente en cas de maladie, obligés qu’ils sont de financer de leur poche une part, voire la totalité des dépenses à consentir. Les franchises et autres quote-part, par ailleurs encouragées, montrent leur perversité. L’assurance maladie est un dispositif obligatoire et coûteux duquel l’assuré est dissuadé de se servir parce que trop onéreux pour lui.

L’amplitude de la hausse des primes pour 2021 devrait être de l’ordre de 3 à 4%

La thématique inquiète. Sollicités, les partis en campagne électorale se montrent attentifs et proposent chacun leur analyse et solutions. La complexité des problèmes, l’enchevêtrement des intérêts sont tels qu’aucune piste ne paraît incongrue. Le chantier est abordé sous tous ses angles.

L’urgence des réformes est déclamée sur tous les tons et pourtant un quasi-immobilisme prévaut. Il y a fort à parier que cette situation soit appelée à perdurer tant qu’elle ne sera pas perçue comme insupportable pour une majorité de citoyens, pensant qu’ils ont plus à gagner qu’à perdre au changement. L’insatisfaction s’étend certes, mais face à la détérioration attendue, la bonne attitude n’est plus à la résignation. Les mécontents et les inquiets se doivent à l’indignation. Les élections sont le premier pas pour manifester un bon coup de collier.