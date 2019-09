Faisons ensemble tourner la roue en faveur de la nature!

La protection de l’environnement est à nouveau dans le peloton de tête des préoccupations des Suissesses et des Suisses. La question climatique et celle du déclin de la biodiversité sont les deux faces interdépendantes de la même problématique, perçue à juste titre comme de plus en plus centrale pour l’avenir de la planète et celle de l’espèce humaine. Pour les organisations de protection de la nature comme BirdLife et Pro Natura, c’est une bonne chose et cet état d’esprit doit se concrétiser par des changements.

Des modifications individuelles dans la manière de consommer et de se comporter avec la nature sont à l’évidence nécessaires. Mais même si bien davantage de citoyens se mettaient à court terme à, par exemple, manger moins de viande ou à se tourner vers les produits issus de l’agriculture biologique de proximité, ces actions resteraient insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de changements collectifs et politiques profonds.

La nouvelle législature s’annonce à cet égard cruciale. Après quatre années où la majorité du parlement a bloqué toute avancée dans le domaine écologique, en portant de surcroît des attaques répétées contre le droit de l’environnement, il faut impérativement élire des parlementaires plus réceptifs aux questions environnementales, vitales pour notre avenir.

Le 20 octobre, il faut impérativement élire des parlementaires plus réceptifs aux questions environnementales

Pour informer les électrices et les électeurs, nos organisations ont établi un «écorating» (www.ecorating.ch), une analyse des votes concernant la protection du climat et de la biodiversité des parlementaires qui se représentent. Et les nouvelles candidates et nouveaux candidats ont été questionnés sur leurs intentions. Devant l’avalanche des candidatures pour le Conseil national, il est d’autant plus important pour l’électeur de pouvoir trouver une source d’information simple et factuelle pour légitimer son choix.

Le nouveau parlement devra poursuivre ses travaux sur la politique climatique de la Suisse, traiter des initiatives visant à stopper l’usage des pesticides de synthèse, du futur référendum contre la révision de la loi sur la chasse, devenue une loi d’abattage des espèces protégées. Il devra aussi se prononcer sur la double initiative pour la préservation de la biodiversité et du paysage dont nos ONG s’emploient avec détermination à récolter les 100'000 signatures nécessaires (www.biodiversite-paysage.ch). Pour ne citer que quelques sujets.

Nombreux sont les tenants d’une Suisse plus consciente et respectueuse de son sol, de sa flore et de sa faune, de ses paysages et de son cadre de vie à nous avouer parfois leur découragement devant l’inertie des autorités. Pour eux, pour nous tous, merci de voter en faveur des personnes ou des partis qui ont montré un engagement clair en faveur de la nature. Faisons ensemble tourner la roue le 20 octobre prochain.