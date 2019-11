Ces fausses gentillesses

«Salut, ça va?» Attention piège: contrairement aux apparences, la personne qui vient de vous poser cette question ne se préoccupe absolument pas de votre santé morale ou psychique. Elle sera d’ailleurs certainement surprise si vous lui présentez oralement votre bulletin de santé enrichi de moult détails. À ce propos, si vous êtes d’humeur taquine, on ne peut que vous conseiller par ces jours frisquets le «Non, j’ai une terrible gastro depuis trois jours». Il vous permettra à tous les coups de ne pas perdre dix minutes à échanger des banalités dans les courants d’air sur le trottoir.

Des petites phrases de ce genre, nous en prononçons tous quotidiennement. Tiens, j’étais récemment à un mariage, qui est, je le rappelle, la cérémonie célébrant l’union de DEUX êtres. Ce détail semble échapper à une grande partie de l’assistance, qui répète en continu aux mariés: «Pis alors? C’est pour quand?» Mais bon sang, laissez ce couple profiter encore quelques années de la vie à deux avant qu’un troisième élément (ou deux, ou trois, ou quatre, ça peut arriver…) ne vienne définitivement perturber leur si belle harmonie.

«T’inquiète pas, tu seras sûrement le prochain»

Dans la suite logique de ce comportement prédicto-reproductif, le fait que la mariée ne tombe pas enceinte dans les mois qui suivent engendrera assez vite le soupçon irrémédiable que le couple est stérile. Une amie qui s’était mariée jeune et ne souhaitait pas avoir d’enfants dans l’immédiat me l’avait confié: deux ans après son mariage, plus personne dans son entourage n’osait aborder le sujet. Le tabou absolu! Pour rassurer ceux qui s’inquiéteraient, elle est toutefois aujourd’hui maman de deux beaux rejetons… dont la conception a finalement été une affaire rapidement réglée.

Mais revenons au jour du mariage. Lors de cette sublime journée «célébrant l’union de deux êtres pour affronter des problèmes qu’ils n’auraient jamais eu s’ils étaient restés seuls», vous trouverez probablement dans le coin d’une pièce ou assis sur un banc au fond du jardin – comme disait Cabrel à propos de la cabane juste à côté – le ou la célibataire en dépression totale, car convaincu qu’il (elle) n’aura jamais l’occasion de vivre tout ce bonheur meringué.

Là-aussi, l’Univers a créé la petite phrase magique qui résout tout. En version vintage: «T’en fais pas, chaque casserole a son couvercle», ou en plus contemporaine: «T’inquiète pas, tu seras sûrement le prochain». Malgré son évidente bienveillance, cette dernière phrase ne produit en général strictement aucun effet. Elle en produit bien plus lorsqu’elle est prononcée à un enterrement…