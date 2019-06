Filiations cinématographiques

Il y a une dizaine de jours, le public découvrait à Cannes, dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs, le seul long métrage majoritairement suisse présenté sur la Croisette, «Les particules», premier film de fiction du Franco-Suisse Blaise Harrison, réalisateur diplômé de l’Écal, à Lausanne. Une vision sensible et intense de l’adolescence, à travers le portrait d’un groupe de jeunes du Pays de Gex. Ce film est produit en Suisse par Lionel Baier et ses trois complices cinéastes de Bande à Part, Ursula Meier, Frédéric Mermoud et Jean-Stéphane Bron.

Mardi dernier, sur la scène de la salle Paderewski, à la Cinémathèque suisse, et entre deux tournages, le même Jean-Stéphane Bron évoquait le regretté Yves Yersin, disparu le 15 novembre dernier, lors d’une soirée en hommage à l’auteur des «Petites fugues», aux côtés de la scripte et «interlocutrice perpétuelle» Madeleine Fonjallaz, du scénariste Claude Muret, du chef opérateur Patrick Tresch et de l’historien et enseignant Roland Cosandey.

Mais Bron n’est pas venu raconter le Yersin cinéaste, auteur d’«Angèle» (sketch du long métrage «Quatre d’entre elles»), de «Der Neinsager» (sketch de «Swiss made»), des «Derniers passementiers» ou de «Tableau noir», son dernier film, primé à Locarno en 2013. Non, il est venu parler du fondateur du Département audiovisuel et informatique – plus communément appelé Davi – de l’École d’art de Lausanne. Cette première véritable école de cinéma romande (si l’on excepte le travail mené auparavant à l’Ésav, à Genève) est véritablement le plus long métrage d’Yves Yersin.

Ouverte en 1988, elle a, pendant de nombreuses années, proposé des formations à la fois très riches et très complètes. Dans ses locaux industriels installés à Bussigny, équipés notamment d’un vaste studio de tournage, les élèves s’initiaient à tous les métiers de la réalisation audiovisuelle, de la caméra au son en passant par la réalisation et le montage.

«Le souci de Yersin d’offrir une expérience cinéma des plus complètes à ses élèves, centrée autour du temps, de l’espace et de la lumière»

Élève de la première volée, Bron a montré à l’écran quelques photographies rares effectuées par Mario del Curto, qui y a aussi enseigné, où l’on voit le souci de Yersin d’offrir une expérience cinéma des plus complètes à ses élèves, centrée autour du temps, de l’espace et de la lumière. Une formation où il fallait tout à la fois savoir reconstituer à l’identique un plan complexe du «Procès» d’Orson Welles et souder des câbles électriques. Bron rappelait aussi combien Yves Yersin trouvait important pour les futurs cinéastes de ne pas devoir apprendre leur métier sur le tas, comme il avait dû le faire lui-même; mais de leur donner tous les outils pour aller plus vite, plus loin, plus fort…

Après le départ d’Yves Yersin, et quelques vicissitudes plus tard, l’expérience du Davi s’est transformée en Département cinéma de l’Écal, dirigé depuis 2002 par Lionel Baier, autre cinéaste, ancien élève de l’Unil… Cette même Écal qui a formé Blaise Harrison, qui a signé les images de «L’opéra» de Jean-Stéphane Bron, et qui voit son destin de réalisateur aujourd’hui bien lancé dans le soleil cannois.

Ainsi, lors de la soirée de mardi se racontait en filigrane une histoire de filiation cinématographique, ou comment un cinéaste décédé reste encore et toujours vivant, non seulement à travers ses films, mais aussi grâce tout à ce qu’il a donné à tant d’apprentis réalisateurs.

Et comment l’enseignement (qui était aussi au centre de «Tableau noir») a été sans doute l’un de ses œuvres les plus considérables. (24 heures)