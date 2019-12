Fiscalement, les personnes physiques ont donné!

L’année 2020 verra s’accroître la fiscalité d’une grande partie des personnes physiques de ce canton. Pourtant, ce dernier nous avait fait miroiter une baisse pour tout un chacun. Mais le cumul des impôts canton-commune alourdit la facture. Pour la CVCI, cette situation devient difficilement acceptable. Comme le montre la 5e édition de notre publication «Pour une fiscalité vaudoise compétitive - Étude comparative et priorités 2019», l’imposition des individus dans le canton de Vaud est la plus élevée de Suisse à presque tous les niveaux de revenus. Déjà avec une rémunération brute de 80'000fr. pour un couple marié, nous sommes en tête de ce sombre palmarès. La situation s’aggrave dès que le revenu s’accroît, et la main du fisc est particulièrement lourde pour les célibataires.

«La comparaison avec Zurich est tristement révélatrice»

La comparaison avec Zurich est tristement révélatrice. Ce canton est fiscalement plus séduisant que le nôtre, alors que ses investissements en matières culturelle, universitaire et urbanistique sont comparables. Les courbes de progressivité de l’impôt sont analogues à ce qui se pratique au bord du Léman, mais se situent toujours à un niveau inférieur, très souvent plus de 30%.

La lourdeur de l’impôt vaudois sur la fortune n’arrange rien à l’affaire. Il fait monter l’imposition totale des personnes physiques à plus de 70% du revenu de certains assujettis. Il frappe en particulier les détenteurs d’entreprise, dont les actions font partie de la fortune personnelle. Funeste conséquence: il provoque l’exode d’un certain nombre d’entre eux vers des horizons fiscaux plus accueillants.

Il y a vingt ans, l’État a abondamment puisé dans les poches des contribuables pour éponger une dette abyssale. Ceux-ci pouvaient accepter de faire leur part dans ces circonstances. Au fil des ans, les finances ont été assainies au point que les exercices positifs se sont succédé. C’est peu dire que les particuliers ont donné! Il est temps de procéder à un juste retour et d’alléger cette imposition pour la rendre concurrentielle. Cela permettrait de faire souffler les citoyens, de pérenniser le développement de notre économie, mais aussi de faire venir davantage de talents. Sans oublier les entrepreneurs innovants, qui ne demandent qu’à lancer leur société dans de bonnes conditions-cadres.

Mettre en place des réformes adaptées est indispensable. Décréter des «mesurettes» accordant des déductions à telle ou telle catégorie de contribuables n’a pas de sens. Les défis qui se profilent sont immenses pour la société en général, et pour l’économie en particulier. La mise en place d’une fiscalité des personnes physiques plus équilibrée est une nécessité absolue. À défaut, il sera impossible d’assurer la substance fiscale suffisante pour financer, notamment, une politique sociale qui a pris une ampleur démesurée.

La prospérité du canton et le dynamisme de son tissu économique demandent courage et détermination. Puisse ce message être entendu rapidement!