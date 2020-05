Une force de réflexion pour anticiper les crises

Mieux préparer notre pays en cas d’une nouvelle épidémie ou pandémie. C’est la mission qui attend à présent les autorités helvétiques. Certes, le Conseil fédéral a géré avec cohérence et détermination la crise du Covid-19. Il a pris des mesures fortes qui ont permis d’endiguer la propagation du virus tout en préservant le lien social.

Nos existences ont été transformées, montrant la capacité des Suisses à se réinventer et leur solidarité à l’égard des plus vulnérables. Notre pays ressort grandi de cette pandémie.

Mais le coronavirus a aussi mis en évidence les lacunes, les faiblesses, les lenteurs du système aussi bien au niveau sanitaire qu’économique. Nous avons manqué de blouses, de gants, de masques, de gels hydroalcooliques. Des médicaments et des appareils médicaux ont frôlé la pénurie. Quant aux indépendants, ils ont failli passer entre les mailles du filet social. Une telle situation ne doit plus se reproduire.

«Tirer les enseignements de la gestion du Covid-19 et réfléchir à de nouveaux scénarios»

La Suisse a les moyens et de belles intelligences pour mettre sur pied des stratégies pour des vagues de type pandémique. Notre pays n’échappera pas à la résurgence de ce phénomène. Je propose que le Conseil fédéral mette en place une task force regroupant des représentants de la Confédération, des Cantons, des Communes ainsi que des milieux économique, syndical, scientifique et de la société civile, dont l’objectif serait de tirer les enseignements de la gestion du Covid-19 et de réfléchir à de nouveaux scénarios.

Une force de réflexion rapide qui suggérerait des plans d’action dans les domaines stratégiques de la sécurité, de l’économie, de la finance et de la société. Elle épaulerait la task force scientifique déjà mise en place par le Conseil fédéral.

Il s’agirait par exemple d’étudier le maintien d’une capacité de veille aux niveaux national et international afin de prévenir toute nouvelle épidémie et pandémie ainsi que la création d’une cellule post-crise garantissant la cohérence avec les décisions prises et celles à venir.

Au niveau sécuritaire, cette task force réadapterait aux réalités pandémiques les modes opératoires, les entraînements, les programmes d’équipements, les infrastructures et les principes de collaboration entre partenaires.

Sur le plan économique, elle recenserait les capacités de production d’urgence de l’industrie, notamment des entreprises pharmaceutiques, alimentaires, énergétiques afin d’éviter les pénuries. Un travail d’anticipation essentiel.

Si à l’avenir la Suisse veut pouvoir agir de manière encore plus efficace, cette anticipation doit figurer à l’ordre du jour des autorités. La session de mai consacrée au coronavirus donne l’opportunité au parlement de préparer l’après Covid-19.