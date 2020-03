Les garçons jouent aux avions, les filles à la poupée?

En 2016, une initiative pour un congé paternité était lancée. Elle proposait un congé d’un mois, financé par l’assurance perte de gain (environ 460 mios de francs par an, ce qui revient au prélèvement sur le salaire du coût d’une tasse de café).

Les premiers mois de la vie d’un père permettent de nouer une relation avec son enfant, de s’approprier leur rôle, mais aussi de mieux définir la répartition des tâches domestiques au sein du couple.

Cela permettrait aussi de soulager un peu la longue liste d’attente des crèches, réduisant quelque peu le besoin en places pour bébés, places qui sont les plus chères et les plus prisées. Des Villes comme Lausanne ou Renens ont depuis plusieurs années prévu un congé paternité de vingt jours pour leur personnel. L’État de Vaud l’a intégré dès 2020. Il reste que tous les pères devraient pouvoir en bénéficier, et pas seulement ceux employés par le Canton ou des Villes de gauche!

Selon le Conseil fédéral, un congé paternité n’est pas prioritaire et d’autres solutions doivent être trouvées pour permettre la conciliation de la famille et du travail, conciliation qui, selon cet argument, écarte l’épineuse question de la répartition des tâches, et évacue totalement les bienfaits d’un tel congé pour le père et l’enfant.

Après le débat aux Chambres fédérales, les initiants se retrouvent finalement à devoir défendre une solution minimale, un congé paternité de deux semaines (230 mios, en augmentant les APG de 0,45% à 0,5%). Craignant un échec s’ils maintiennent leur projet, ils acceptent finalement de voir cette perspective comme une étape, avant un vrai congé parental.

En parallèle, un autre débat est actuellement porté (heureusement!) par un référendum, qui veut empêcher l’acquisition de nouveaux avions de combat. On est dans un autre domaine, rien à voir me dira-t-on, mais, pourtant, les chiffres sont éloquents: on parle de 6 à 24 milliards (si on compte l’exploitation) de dépense, alors que les avions actuels font parfaitement l’affaire. Cet argent manquera à d’autres besoins, tels que l’éducation, la sécurité sociale ou publique.

Derrière ces débats parlementaires, deux choix radicalement différents: donner plus d’argent à l’armée, ou investir dans l’éducation et l’égalité. Selon le dernier rapport de l’Unicef sur les politiques familiales des pays de l’OCDE, ces dernières constituent un pilier de la cohésion sociale. En particulier les congés paternité, qui «aident les pères à établir un lien avec leur nourrisson, contribuent au bon développement des bébés et des enfants, réduisent le taux de dépression maternelle et améliorent l’égalité des genres». La Suisse reste pourtant l’un des derniers pays dans le classement.

Avec un seul de ces avions, nous pourrions nous offrir un vrai congé parental pour toutes et tous et, ainsi, faire un pas de géant, familial, égalitaire et pour le coup, climatique. Et il semble qu’on en aurait les moyens.