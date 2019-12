La génération des baby-boomers a bon dos

Dans le débat sur la prévoyance professionnelle, une accusation revient inlassablement: les jeunes salariés vont payer cher pour les baby-boomers, cette génération née entre 1946 et 1964 qui arrive en âge de retraite. Disons-le d’emblée: cette affirmation ciblée trouble plus encore l’écran de fumée qui règne sur ce sujet. Oui, le second pilier est une assurance sociale, par exemple pour la famille d’un employé qui décède. Les baby-boomers auront assuré, sans faire de vagues, le principe de solidarité qui a permis à leurs aînés d’obtenir des rentes minimales alors que beaucoup n’ont pas – ou pas longtemps – cotisé à cette prévoyance car elle n’est obligatoire que depuis 1985.

Aujourd’hui, cette génération voit s’abattre sur elle des boulets rouges. Les promesses de rente qui les concernent ont déjà chuté massivement. Des calculs révèlent des baisses de revenus de 20% à plus de 30% après 65 ans. De plus en plus de retraités en Suisse n’obtiendront pas, et de loin, les 60% du dernier salaire promis par leur caisse de pension, ajouté à l’AVS. Et ce n’est pas fini. Credit Suisse voit ce taux descendre à 46% en 2025 pour les assurés à revenu moyen. Alors que d’aucuns préconisent des remèdes de cheval comme l’âge de la retraite à 72 ans.

«La chute des rentes à venir jette le discrédit sur tout le système des trois piliers»

Faut-il que le système soit si en péril pour en arriver là? Non. Même si on ne connaît pas encore le score de cette année mémorable en Bourse, on sait que les caisses de pension suisses ont réalisé des rendements de 42% au cours des treize dernières années, selon UBS. Cela couvre la bérézina de la crise financière mondiale de 2008. Moyenne de rendement: 2,73% depuis 2006 et 4,19% depuis 2009! Et dire que dans ces résultats, la part d’actions était nettement inférieure à celle des obligations dont la performance était deux à trois fois inférieure. Cherchez l’erreur!

Dans une gestion à long terme, s’attacher au risque zéro coûte cher aux assurés. La vérité est que le taux de conversion repose, encore aujourd’hui, sur une vision disproportionnée des taux d’intérêt dictés par la BNS pour des motifs sans lien direct avec la santé de l’économie suisse, mais pour freiner la demande des investisseurs étrangers cherchant la sécurité à tout prix avec le franc!

Mesures nécessaires

Les baby-boomers le paient cash. Certes des mesures sont nécessaires pour compenser l’allongement de la vie – qui se stabilise – notamment en élargissant l’assiette des salariés cotisants, sachant que le nombre d’actifs en Suisse est passé de 4 à 5 millions en vingt ans. Mais la chute des rentes à venir jette le discrédit sur tout le système des trois piliers, qui a fait ses preuves.

Le deuxième pilier a beaucoup évolué en diminuant nettement le principe de solidarité décrié par certains. La priorité des prestations se fait rare, remplacée par le compte d’épargne individualisé. Un vœu pour début 2020: que les baby-boomers encore actifs profitent pleinement des résultats des marchés financiers, une fois remplies les réserves des caisses! Après tout, ils sont les premiers acteurs de l’état de grâce de notre économie.