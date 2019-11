Genève montre l’exemple en consultant ses paysans

Environnement Le système d’autorisation des substances phytosanitaires est lent, opaque et ne protège pas l’environnement, estime le consultant. Des réformes sont promises pour 2020. Plus...

Agriculture Le Matin Dimanche Il faut des années pour bannir les produits identifiés comme toxiques, y compris pour l’homme. Pour la première fois, la Confédération admet des défaillances dans son système d’autorisation Plus...

Initiative Les Suisses voteront l'an prochain sur l'interdiction des pesticides de synthèse. Les initiants montent déjà au front. Plus...

Agriculture Selon un sondage Tamedia diffusé lundi, l'UDC et le PDC approuveraient les initiatives populaires pour une eau potable propre et pour une Suisse sans pesticides. Plus...