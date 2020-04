L’infiniment petit qui nous tient en joue

Désormais sur la braise, le monde est en train de rôtir. A l'extérieur, j'entends vrombir, un moteur roule ses bielles, et son bruit solitaire s'envole dans le ciel, comme en quête de légitimité, afin que chaque oreille perçoive que le jour s'est levé, que la lumière du soleil est réelle, espérant que des voix solidaires lui parviennent afin de gonfler le chant de l'existence.

Désormais, il sied d'être mal à l'aise, toujours aux aguets, car l'intrus, sournois comme un imperceptible souffle de vent, guette nuit et jour, sans trêve, pour nous asséner la décadence, contre laquelle la science se bat, pour contrecarrer l'éviction et l'affliction que nous inflige l'infiniment petit, dont le rêve est de nous exproprier cette Terre que nous avons prise en exclusivité, sans aucune considération de la nécessité de préserver la multiplicité de mondes dont elle est constituée.

«L'altruisme et l'humanisme deviennent avant tout des obligations individuelles pour garantir l'équilibre du groupe»

Désormais, la méditation est le carrefour de tout esprit conscient de ce qui nous arrive, la philosophie se dessine dans chaque cortex qui réfléchit sur la tragédie dont est inséminé le temps, où les vertus, tant chantées pour marquer la singularité de nos âmes en tant qu'humains, sont mises à rude épreuve. L'altruisme et l'humanisme ne sont plus des équations collectives pour sauver la vie, mais deviennent avant tout des obligations individuelles pour garantir l'équilibre du groupe, pour consolider l'offensive enclenchée devant l'attaque surprise que subit l'humanité, devant l'insurrection latente de ce que nous avions toujours cru contrôler.

La nocivité de l'invisiblement petit

Désormais chaque matin, à la lecture des journaux, on en apprend un peu plus sur la nocivité de l'invisiblement petit, au point que le doute nous devient inéluctable, les précautions ne nous semblent pas suffisantes, on se rend compte que quelques inattentions dans la vie pourraient nous être fatales parce que l'intrus peut survivre jusqu'à vingt-quatre heures ou plus selon qu'il s'est niché sur le plastique ou l'acier: tout chez soi, alors, devient suspect, on débobine et rembobine la mémoire pour se souvenir de quelques manquements hygiéniques dont on aurait fait preuve, qui abreuvent, dans l'esprit, ce sentiment d'insécurité bien que l'on respecte les consignes.

Désormais chaque matin, l'on se demande quand le siège prendra fin, le piège invisible qui ceint la terre dans sa nasse silencieuse pour en faire une masse d'inquiétudes, se conjuguant dans la diversité de langues que les lèvres humaines confessent pour dire les incertitudes dont les lendemains sont pourvus. Car, si l'espoir est permis, nul ne sait jusqu'à combien de deuils il nous faudrait supporter avant que ne resurgisse le monde d'avant, dont nous nous plaignions, que nous devrions amender impérativement pour que le meilleur nous soit un indéniable acquis.

Restons chez nous, surtout soyons vigilants!