«Je suis infirmière et j’en suis fière»

Ce n’est un secret pour personne, la profession infirmière est majoritairement féminine. En Suisse, les femmes représentent 85% des soignants issus des différentes professions de la santé. Les inégalités de genre qui existent dans les différents domaines de la société se répercutent sur notre profession, cela d’autant plus que les infirmières, en prenant soin des autres, effectuent une tâche qui traditionnellement était effectuée par les femmes. De là découlent des inégalités qui persistent avec le temps, la femme ayant été mise en position d’invisibilité, d’infériorité, de subordination et sans réel pouvoir ni reconnaissance sociale.

«Les clichés véhiculés au fil des années mettront encore du temps avant de se dissiper, de même que les comportements déplacés de certains patients et confrères»

Les stéréotypes liés au sexe n’épargnent pas l’image des femmes infirmières. Les clichés véhiculés au fil des ans mettront encore du temps avant de se dissiper, de même que les comportements déplacés de certains patients et confrères. Toutefois, dans le système de santé actuel, nous nous positionnons en tant que professionnelles compétentes et expertes, en utilisant des arguments crédibles et fiables pour promouvoir des soins hautement qualifiés et sécuritaires.

Mais tout n’est pas encore gagné, car la profession est étroitement liée aux risques de turnover élevé ainsi que de surcharge physique et émotionnelle, sans parler des horaires irréguliers qui compliquent de manière drastique la conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Il y a des répercussions négatives sur la santé des femmes infirmières, corrélées avec une augmentation de l’absentéisme, car ces dernières assument encore une double journée: 63% d’entre elles effectuent les tâches ménagères et portent la charge familiale, alors que 23% endossent également un rôle de proche aidante.

À l’approche de cette journée symbolique du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, l’Association Suisse des infirmier·ère·s Vaud défend avec ferveur le respect de l’intégrité physique et morale de chaque professionnelle, la reconnaissance du travail effectué au quotidien auprès d’une patientèle de plus en plus exigeante, ainsi que l’égalité de salaire et de carrière pour les femmes de la profession. En effet, les femmes ne sont que 37% à occuper des postes de cadre et les soins infirmiers ne sont pas épargnés par cette réalité.

À l’occasion de l’Année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier, nous souhaitons transmettre un message rempli d’admiration à nos consœurs: «Soyez fières de ce que vous accomplissez!»

Pour répondre aux défis de santé des années à venir, en tant que femme, vous ne devrez pas craindre de vous positionner. Comme le disait la militante afro-américaine Rosa Parks: «Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste.»