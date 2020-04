L’inspection du travail, une question de priorité

L’État peut décider (ou non) de se donner les moyens d’une politique efficace. Prenons d’abord l’exemple trivial du stationnement des véhicules. Depuis des années, Cantons et Communes ont mis en place un véritable arsenal réglementaire et répressif, créant de pléthoriques bataillons d’agents arpentant avec zèle la moindre ruelle, et toute une bureaucratie envoyant des tonnes d’amendes et d’ordonnances pénales. L’intelligence artificielle est même désormais appelée en renfort avec des caméras embarquées ne ratant aucun «abus»…

Vous dépassez de quelques minutes le temps de stationnement autorisé en zone bleue? Paf! Quarante francs dans les essuie-glaces, sans aucun avertissement. Vous rechignez à payer? Les poursuites tombent, sans la moindre clémence.

Prenons maintenant le cas d’actualité – Covid-19 oblige – de la santé au travail, et plus largement du respect des lois protégeant les travailleurs·euses. Là, c’est le laxisme et l’impunité qui règnent. Dans le canton de Vaud, l’inspection du travail compte 23 agents, chiffre qui devrait être multiplié par cinq pour satisfaire aux normes de l’Organisation internationale du travail (OIT).

«Face à une épidémie comme celle du Covid-19, cette incurie prend une tournure dramatique»

Contrairement aux zones de chasse bleues, la plupart des infractions ne sont pas constatées puisque seulement 3% des entreprises vaudoises sont contrôlées. Manque de chance, une entreprise est prise la main dans le sac? Elle est le plus souvent avertie et invitée à prendre des mesures. Faute de bonne volonté patronale, des sanctions sont enfin prononcées, qui mettront parfois des années à devenir exécutoires vu les possibilités de gagner du temps et de faire recours. Entre-temps, une faillite bien orchestrée peut définitivement clore l’affaire.

Lorsque l’on parle d’ergonomie au travail ou même de dumping salarial, d’aucuns diront qu’il n’y a pas mort d’homme. Mais lorsque nous devons faire face à une épidémie comme celle du Covid-19, cette incurie prend une tournure dramatique.

Totalement débordés

Le mois dernier, des normes strictes ont été fixées pour limiter la propagation du virus: l’hypocrisie a alors atteint des sommets. L’inspection du travail et ses maigres supplétifs (Suva, Contrôle paritaire des chantiers) ont été complètement débordés, appelant à la rescousse la Police du commerce et la Gendarmerie, eux-mêmes surchargés et incompétents en la matière. Au final, la majorité des travailleurs·euses se sont retrouvés livré·e·s à eux-mêmes face à un danger omniprésent, transformés en «chair à canon» pour reprendre le vocabulaire martial en vogue chez nos gouvernants.

Il est grand temps de construire une Inspection du travail digne de ce nom, ayant les moyens humains et financiers d’accomplir son importante mission. Cela implique aussi un renforcement des sanctions contre les patrons voyous, dans l’intérêt des travailleurs·euses mais aussi des chefs d’entreprise respectueux des règles.