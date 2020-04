«Debout les campeurs et haut les cœurs!» Si vous n’avez pas vu le film qui prête son nom à cette chronique, cette entrée en matière ne vous dira absolument rien. Mais c’est l’occasion idéale de parfaire votre pop culture en regardant cet honnête comédie sortie en 1993 et dont le rôle principal, pour ne rien gâcher, est tenu par Bill Murray.

Un jour sans fin, c’est l’histoire de Phil Connors, présentateur météo prétentieux et imbu de lui-même, qui se rend dans un bled paumé, Punxsutawney, pour couvrir la traditionnelle fête du Jour de la marmotte. Au lendemain de l’événement, l’homme de télévision est pris dans une boucle temporelle qui lui fait inlassablement revivre la même journée. Ce n’est qu’en devenant meilleur qu’il pourra s’en sortir.

Hormis son effet comique et sa trame manichéenne, Un jour sans fin permet de se questionner, à l’Hollywoodienne, sur le sens de la vie via le prisme de la routine. Et depuis 4 semaines que je télétravaille, je repense à ce film, chaque matin étant un éternel recommencement du même. Le réveil sonne inlassablement à la même heure et, comme Bill Murray, l’espace d’une pincée de secondes, j’en oublie la crise en cours pour immédiatement me la reprendre en pleine figure.

Les premiers jours, ce dur retour à la réalité me révoltait. Puis il m’a attristé. Et à présent, je dois être entrée dans la phase d’acceptation. Les émotions des premiers temps ont fait place à une certaine résignation. Même les applaudissements vespéraux ont trouvé leur ton: moins dans le défoulement, plus dans l’acceptation. Tout comme l’existence dans ce contexte particulier, Le home office a trouvé sa routine.

Je regardais, l’autre jour, une série - Unorthodox - dont l’action se déroule en partie à Berlin. Quand reverrai-je Berlin? Quand sera-t-il à nouveau possible de se rendre dans une ville étrangère, de siroter une bière en terrasse avec des amis, des tonnes d’amis, pour disserter gaiement? La routine, auparavant, ne m'avait jamais parue insupportable. Mais à présent que le champ des possibles s’est rétréci, j’en viens à penser que je ne la craignais pas parce que je ne la connaissais pas. Rien ne m’empêchait, il y a encore peu, de prendre un train - ou un avion, j’avoue! - pour passer quelques jours ailleurs. Mais à présent… Finies les vacances à Hossegor à Pâques! Tintin le week end à Rome!

A chaque fois que, soudainement, ces envies d’amis et d’ailleurs refont surface, l’acceptation se mue en mélancolie. Les apéros et autres discussions en visioconférence, même joyeuses, ne sont que simulacres. Les petites bonheurs quotidiens n’en sont qu’à l’aune de cette nouvelle normalité installée depuis un mois. Et c’est à ce moment-là qu’en général, la révolte m’envahit à nouveau, pour faire place ensuite à la tristesse, puis à la résignation. Comme dans une boucle, un éternel recommencement du même.