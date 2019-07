L’art d’exercer le pouvoir selon Christine Lagarde

Elle est installée au bar. Par petites gorgées, elle boit son thé. Nous sommes en janvier 2019, et Christine Lagarde est de passage au Forum économique mondial de Davos. La veille, la patronne du Fonds monétaire international (FMI) était l’invitée de la chaîne américaine CNN. Comme à tous ses invités, le présentateur lui avait demandé d’inscrire un seul mot sur un grand tableau. La consigne: nommer la principale menace pesant sur le monde. Sans hésiter, elle s’était emparée d’un feutre et avait écrit le mot grec hubris, la démesure, celle qui guette les gens de pouvoir.

Le lendemain, assise au comptoir, Christine Lagarde se laisse volontiers déranger. Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a choisi ce mot, elle répond du tac au tac avec un sourire: «Parce que c’est un mal qui guette en particulier les hommes.» Son interlocuteur lui assure que certains d’entre eux se soignent. Mais en apprenant cette semaine qu’elle prendra bientôt les rênes de la Banque centrale européenne (BCE), impossible de ne pas repenser à sa remarque.

Tout au long de sa carrière, Christine Lagarde a vu comment ces messieurs exercent le pouvoir. Un à un, elle a brisé les plafonds de verre. Première femme à la tête du gigantesque cabinet d’avocats américain Baker McKenzie, première ministre française de l’Économie et des Finances, première directrice du Fonds monétaire international. À ce dernier poste, elle a d’ailleurs succédé à Dominique Strauss-Kahn, modèle de cette toute-puissance masculine qui mène à la démesure.

«Elle pourra compter sur son redoutable sens de la communication»

Alors, les femmes de pouvoir sont-elles vraiment plus mesurées que les hommes? Certaines ont en tout cas prouvé qu’elles étaient prêtes à gérer les crises provoquées par leurs homologues masculins. Angela Merkel a fait face à la crise de l’euro et à celle des réfugiés. Theresa May a tenté de trouver une solution au Brexit. Les résultats n’ont pas toujours été au rendez-vous. Mais la ténacité de la chancelière allemande et de la première ministre britannique, loin de toute flamboyance, a été remarquable.

Désormais, aux côtés d’Ursula von der Leyen à la tête de la Commission, Christine Lagarde devra donner un visage aux institutions de l’UE. Et sa tâche ne sera pas simple. Pour beaucoup de citoyens, la Banque centrale européenne est synonyme d’austérité, de froids calculs sur le dos des peuples, d’indifférence à leurs souffrances, bref de démesure. La Française devra écouter, expliquer, convaincre, comme elle a déjà su le faire à la tête du FMI.

Pour cela, elle pourra compter sur son redoutable sens de la communication. Le lendemain de notre rencontre à Davos, comme par hasard la voici de nouveau installée au bar avec un thé lorsqu’arrive l’activiste climatique Greta Thunberg. La jeune Suédoise paraît un peu perdue dans le grand centre de congrès. Sans hésiter, Christine Lagarde se lève pour la saluer. Pour capter durant quelques secondes l’attention des caméras. Et peut-être aussi pour lui glisser au passage son mantra: «Lorsqu’une situation est très mauvaise, on appelle une femme.» (24 heures)