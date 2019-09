L’attitude pro-chinoise de l’UDC n’étonne qu’à moitié

Le régime chinois a fait des dizaines de millions de victimes durant l’époque maoïste. Il a ordonné le massacre de centaines d’étudiants autour de la place Tian’anmen en 1989. Plus récemment, il a mis en place une politique systématique de prélèvement d’organes auprès de milliers de prisonniers d’opinion, évidemment sans leur consentement. Il contrôle sa population de façon totalitaire, mobilisant les technologies les plus avancées pour tout voir et tout entendre. Il interdit les opinions dissidentes, réprime et torture dans ses prisons et camps de rééducation, au Xinjiang ou ailleurs. Il s’immisce dans les affaires des pays voisins, tente de manipuler l’opinion à Hong Kong, à Taïwan, en Asie centrale, en Australie.

On comprend dès lors assez mal que l’UDC, qui ne cesse de donner des leçons en matière de démocratie, qui revendique la liberté d’expression, et même le droit de tout dire, qui refuse toute ingérence étrangère en Suisse, puisse s’acoquiner comme elle le fait avec le Parti communiste chinois.

L’un comme l’autre ne répugnent pas […] aux slogans simplistes, aux arguments populistes

L’hebdomadaire zurichois «Weltwoche», considéré comme l’un des principaux relais de la bonne parole de l’UDC, donne mensuellement une tribune à l’ambassadeur de Chine en Suisse, qui peut y promouvoir en toute liberté la politique chinoise au Tibet ou au Xinjiang. Nos ministres UDC, Ueli Maurer et Guy Parmelin, freinent le dialogue avec Bruxelles, tout en ouvrant les bras à la Chine, faisant de la Suisse l’un des premiers pays européens à participer formellement aux «Nouvelles routes de la Soie». Et ceux qui à l’UDC vocifèrent contre le prétendu déficit démocratique de l’Union européenne sont bien peu audibles lorsqu’il s’agit des crimes du régime chinois en matière de droits de l’homme.

L’attitude pro-chinoise de l’UDC ne surprend à vrai dire qu’à moitié, étant donné les similitudes entre ce parti et le Parti communiste chinois. Les deux se revendiquent comme patriotiques et privilégient des valeurs prétendument nationales, même si cela implique de remettre en cause le droit supérieur issu de la Déclaration universelle des droits de l’homme; l’un comme l’autre ne répugnent pas, c’est le moins qu’on puisse dire, aux slogans simplistes, aux arguments populistes et à la rhétorique de l’ennemi extérieur. Les deux partis font preuve en matière économique d’un pragmatisme qui ne s’embarrasse pas de principes ou de morale. Et le Parti communiste chinois comme l’UDC font de l’Europe l’une de leurs cibles privilégiées.

L’Union européenne a ses défauts, mais elle est l’un des derniers remparts contre la dictature dans le monde. Au moment où la Chine tente d’exporter son modèle totalitaire, au moment où de plus en plus de pays sont tentés par le populisme et l’autoritarisme, y compris à nos frontières, il est important de voir où sont les amis de notre pays et de ses valeurs.

L’UDC a manifestement choisi son camp, et ce n’est pas celui de la démocratie et des intérêts des Suisses.