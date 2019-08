L’homme n’est qu’une partie de la nature, non son centre

Les grèves en faveur du climat de ces derniers mois, menées par des jeunes, ont ceci d’intéressant qu’elles rendent possibles, sociologiquement, un rassemblement intergénérationnel. Par ailleurs, derrière les slogans exigeant des politiques qu’ils décrètent l’urgence climatique se cache un message plus profond, lequel consiste à rappeler la sacralité de la vie. Autour de cette valeur spirituelle fondamentale, une espèce de communion des individus s’est créée, laquelle permet de redécouvrir notamment que l’homme n’est pas un être omnipotent au sein de la Nature.

Toutefois, même si la mobilisation pour préserver nos conditions de vie est noble, les mesures politiques qui se profilent laissent perplexes. En effet, la demande de taxes sur les carburants ainsi que celle de suspendre le transport en avion lors des voyages d’études ou le dépôt de moratoires sur l’utilisation des nouvelles technologies ressemblent à des expéditions punitives censées implorer la clémence de la Nature, comme si celle-ci, fatiguée de nos excès en termes de production et de consommation, allait déverser sur nous sa colère! À ce titre, la décroissance que prônent certains milieux est brandie comme l’indispensable expiation de notre attitude démesurée. En réalité, ces derniers, en personnifiant la Nature, lui font parler le langage de leurs propres angoisses sur l’avenir de notre planète.

Face à ce récit de la peur et de la catastrophe, il est primordial d’en écrire un autre en affirmant que les mouvements en faveur du climat sont une formidable occasion d’inviter à la responsabilité individuelle par le biais de l’éducation et de la pédagogie. À titre d’exemple, je suis moi-même entré en débat avec certaines de mes classes, ce qui m’a donné l’occasion de démontrer que les collectivités publiques ont mis en place des systèmes devant préserver les ressources (STEP, production de l’électricité via l’hydraulique, incitations pour placer en toiture des panneaux solaires ou photovoltaïques). Le message que j’ai souhaité leur transmettre est que l’homme n’est, au final, qu’une partie de la Nature et non son centre. Partant de là, si les ressources de la Nature sont limitées, alors celles de l’humain le sont aussi, raison pour laquelle les gestes responsables commencent à notre niveau, c’est-à-dire à celui individuel. Selon ce raisonnement, la qualité de vie de la cité résultera donc d’une série d’actes que des individus éclairés et informés sont prêts à assumer en lien avec la préservation de l’environnement.

Enfin, je dirai que les actions spectaculaires telles que celles menées par l’association Extinction Rebellion, notamment sur la place Fédérale, n’ont finalement d’autre objectif que de nous culpabiliser, exactement comme si nous étions les déclencheurs des catastrophes naturelles.

À cette vision négative de nous-mêmes, je substitue celle plus prospective de citoyens capables de s’élever en s’engageant dans la construction d’un monde qui reste toujours à faire.