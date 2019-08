La Fête des Vignerons et le sens de notre travail

Habituellement, travail et fête ne font pas bon ménage. Dans des fêtes, j’ai souvent entendu des personnes me dire: «Désolé, mais quand j’ai congé, je ne parle pas de mon boulot!» Or, dans cette Fête des Vignerons, le travail était omniprésent! Un travail, celui des vigneronnes et des vignerons dans les pentes escarpées de Lavaux, évoqué dans tous ses aspects, y compris la dureté.

Dans le chant «Feuille», une formule rappelle le sens du travail pour les moines qui ont créé les vignes en terrasses de Lavaux: la devise bénédictine Ora et labora – prie et travaille – adoptée par la Confrérie des vignerons. Cette devise exprime le sens du travail, d’une tout autre manière qu’à ses origines.

Pour saint Benoît, il était important que tous les moines de sa communauté travaillent, y compris ceux d’origine noble. Pour nous aujourd’hui, il est essentiel que le travail ne prenne pas toute la place et que des pauses régulières – smartphone éteint – permettent d’en goûter les fruits et d’exprimer sa joie et sa reconnaissance. Dans le spectacle, ces pauses étaient marquées par des temps où l’on joue aux cartes, pêche, rêve, célèbre une noce, fête la Saint-Martin.

«Un temps pour la contemplation et pour une ouverture à des dimensions spirituelles»

Mais que peut bien représenter la prière aujourd’hui, dans un monde déchristianisé? Elle n’est pas le monopole des chrétiens. Dans cette Fête des Vignerons, ora représentait un temps pour la contemplation et pour une ouverture à des dimensions spirituelles – au sens le plus large – qui contribue à donner un sens au travail. Ces dimensions étaient présentes à la fin du spectacle, en forme de célébration, avec le «Ranz des vaches» et l’«Hymne à la Terre».

Avant cela a eu lieu le couronnement – avec ses rappels à chaque spectacle – où les vignerons ont reçu leur récompense, particulièrement précieuse puisque attribuée par leurs pairs. Cette année, pour la première fois, une médaille d’or a été décernée à une vigneronne.

Aujourd’hui, la dignité des personnes qui travaillent est trop souvent bafouée et le travail souffre d’une perte de sens. Il serait bon de nous inspirer de la devise Ora et labora ou même, aussi, de la vision positive du travail de Calvin – dégradée ensuite chez ses successeurs – pour qui le sens du travail est double: louer Dieu et servir la communauté. Ces trésors spirituels du passé gardent toute leur valeur même s’ils doivent être réinterprétés.

Ora et labora, bien plus qu’une formule pieuse, est une devise qui tient compte des besoins essentiels de tout être humain. Notamment celui de bénéficier d’une pause régulière non seulement pour se reposer mais aussi pour retrouver sa liberté d’action. Dans la tradition juive, pour pouvoir changer, il faut commencer par s’arrêter. C’est un des sens profonds du shabbat biblique.

La Fête des Vignerons nous a donné un bel élan pour approfondir le sens de notre travail, salarié ou bénévole. Alors, quelles que soient nos convictions religieuses: Ora et labora!