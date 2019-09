La plus-value des examens en vue de l’avenir professionnel

Alors que l’année scolaire vient de débuter et que toutes les classes d’école vont vivre au rythme des tests, la question, récurrente, se pose: les évaluations déclenchent-elles une pression difficilement supportable pour l’élève? Récemment, une interpellation au Grand Conseil remettait en cause les épreuves cantonales de référence (ECR) et leur statut actuel. Dans «24 heures», certains spécialistes estimaient d’ailleurs à ce propos que le fait de se préparer aux examens augmenterait l’anxiété des élèves.

En réalité, il me semble qu’il vaut la peine de percevoir le potentiel de valeur ajoutée des évaluations, à savoir celui de préparer les élèves au monde de demain, d’appréhender un univers professionnel en constante évolution et de permettre aux jeunes de disposer d’une certaine agilité.

Les tests, les épreuves d’examens annuels font partie du processus d’apprentissage et du parcours de l’élève afin de pouvoir bénéficier, autant pour lui-même que pour ses parents et bien évidemment pour l’école, de résultats concrets afin de connaître, à un moment clé, ses aptitudes dites scolaires.

À l’inverse de ce que d’aucuns affirment, il est probable qu’une diminution de ce type d’exercices puisse aussi contribuer à augmenter l’anxiété et le stress des élèves, ultérieurement. Le fait d’éviter, de rectifier, voire de supprimer des épreuves pourrait avoir pour conséquence de rendre ces derniers d’autant plus vulnérables pour la suite de leur parcours.

Justement: parlons plutôt du postobligatoire et de la capacité attendue, que ce soit en filière gymnasiale ou en formation professionnelle, de disposer d’élèves prêts à passer un cap et, surtout, à faire face aux examens et à leurs résultats qui, forcément, vont avoir un impact sur leur avenir ou choix d’orientation.

Car bon nombre d’employeurs d’apprentis notent aujourd’hui une grande fragilité des élèves à la sortie de l’école obligatoire et la perception parfois peu claire qu’ils ont de l’environnement professionnel dans lequel ils se sont engagés. Surtout, le fort taux de rupture de contrats d’apprentissage durant les six premiers mois de formation force à un constat d’échec des plus préoccupants. Conjuguer objectifs scolaires dans le cadre des cours professionnels et objectifs «métier» devient dès lors une difficulté infranchissable pour certains apprentis.

Or, que ce soit par l’intermédiaire de la filière académique ou par la voie de la formation professionnelle, les élèves partageront tous le même objectif prioritaire: trouver une place de travail. Alors ne cédons pas à la facilité de tout remettre en question, car la vie professionnelle et le monde économique d’aujourd’hui sont jalonnés d’examens quotidiens et perpétuels.