La Suisse protège le climat, mais cela ne se voit pas

La Suisse fait beaucoup pour le climat, beaucoup plus que de nombreux pays, mais nos jeunes lui reprochent de ne rien faire. Qui a raison?

Les autorités fédérales et de nombreuses autorités cantonales et communales ont effectivement adopté des plans et des lois pour la protection du climat et mis en place des mesures telles que la taxe CO2 sur les combustibles ou les subventions pour l’amélioration énergétique des bâtiments. Des milliers d’entreprises se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s’empressent de le communiquer urbi et orbi.

Pourquoi les jeunes demandent-ils encore que la Suisse et son économie s’engagent plus pour le climat? Parce qu’ils ne voient pas les effets de ces mesures. Ce qu’ils voient, c’est toujours plus de voitures sur nos routes (plus de 300'000 sont immatriculées chaque année, dont 1% de voitures électriques). Ce sont des grues partout sur les chantiers qui continuent de couler du béton. Ce sont des cheminées sur tous les bâtiments. Ce sont des foules qui se pressent dans les aéroports et des avions qui strient le ciel. Ce sont des publicités pour un mode de vie nuisible pour l’environnement et le climat. Une sortie rapide des énergies fossiles ne ressemble pas à cela.

Alors, qui a raison? Les chiffres sont clairs: les émissions de CO2 de la Suisse ont baissé de 15% entre 2000 et 2017, malgré une hausse de la population de 18% et de l’activité économique de 34% sur la même période. C’est remarquable, mais à ce rythme nous cesserons de brûler des énergies fossiles au siècle prochain, ce qui est beaucoup trop tard.

Les résultats des plans, des lois, des engagements des entreprises et de nos efforts individuels sont presque invisibles parce qu’il s’agit surtout de mesures marginales. Les entreprises prennent les mesures pour réduire leur consommation d’énergie qui sont remboursées en quelques années grâce aux économies faites. Il leur suffit d’ailleurs de prendre toutes les mesures amorties en quatre ans pour être exonérées de la taxe sur le CO2! Les cimenteries brûlent des vieux pneus à la place de résidus de raffinerie. Les moteurs des voitures deviennent chaque année un peu plus efficaces grâce aux efforts faits par les constructeurs hors du pays.

Les émissions de CO2 de la Suisse ont baissé de 15% entre 2000 et 2017

Alors que la croissance économique aurait pu faire croître les émissions de 2% par an depuis 2000, nos simulations montrent qu’elles seraient restées essentiellement constantes du seul fait des progrès techniques. La politique climatique et énergétique a modestement contribué pour 1% de diminution annuelle supplémentaire.

Alors oui, les émissions de CO2 ont commencé à baisser, mais beaucoup moins que ce que le monde attend d’un pays aussi riche; un pays sans ressources fossiles doté d’un grand potentiel renouvelable; un pays pratiquement sans industrie lourde ni constructeur de voitures à ménager; un pays doté du savoir-faire pour devenir un leader de la transition énergétique.