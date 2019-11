Lausanne doit déclarer l’urgence financière!

–32, –44, –31, –20, 0, –39, –30, –42, -48… non, ce n’est pas le tirage du loto, mais les déficits, en millions de francs, des neuf derniers budgets de la Ville de Lausanne. Tenant compte des engagements envers la caisse de pensions de la Ville, on obtient ainsi une dette monumentale de 4 milliards. Cela fait 30000 francs de dette par Lausannois, alors que, rappelons-le, Paris ne fait peser qu’une dette de 3000francs sur les épaules de chacun de ses habitants.

Pour assainir la situation de Lausanne, il y a deux pistes que tout bon père ou toute bonne mère de famille envisagerait si son budget était dans l’état de celui de la capitale vaudoise.

La première piste est d’augmenter les revenus, c’est-à-dire la fiscalité et les taxes. À Lausanne, cette piste est impossible à suivre au vu de la charge fiscale déjà très lourde. Rappelons, à titre d’exemple, que pour une famille de la classe moyenne, avec deux enfants et un revenu de 100000 francs, l’impôt est de 9000 francs à Lausanne alors qu’il n’est que de 2700 francs à Genève.

«Renoncer à vivre au-dessus de ses moyens quand le budget devient serré»

La deuxième piste à envisager est de diminuer les investissements et les dépenses courantes. Certes la Ville a mis en place le PSAF («Programme structurel d’amélioration financière»), mais son ampleur homéopathique correspond à donner de l’aspirine à une personne atteinte d’une pneumonie. Aujourd’hui, avec courage, il faut définir les missions prioritaires de la Ville dans lesquelles investir et, à l’opposé, désinvestir des missions non prioritaires. Comme tout bon père de famille, Lausanne doit renoncer à vivre au-dessus de ses moyens quand le budget devient serré.

Mais la logique politique de la majorité de gauche à Lausanne n’est pas la logique du bon père ou de la bonne mère de famille. Cahin-caha, cette majorité continue à naviguer à vue face aux problèmes financiers, mais est très adroite à maintenir son socle électoral avec des actions très généreuses, qui sont malheureusement trop généreuses face à la situation.

Est-ce grave?… ça dépend! En effet, il y a une troisième piste pour que la Ville de Lausanne résolve son incurie financière. C’est de se faire sponsoriser en réévaluant à son avantage la péréquation intercommunale. Cela lui permettra de toucher plus de subventions venant des autres communes. Lausanne continuera ainsi à dépenser et les autres villes et villages financeront. On sera toutes et tous d’accord pour dire que ce type de financement n’est pas très moral et que cette piste ne doit pas être suivie!

Pour le bien de la planète, Lausanne a récemment déclaré l’urgence climatique et, ambitieuse, veut atteindre la neutralité carbone en 2030.

Mais une société durable, c’est aussi de ne pas laisser des montagnes de dettes aux générations futures, ni de faire peser le poids de son incurie sur les autres. Pour une société durable et pour le bien des Lausannois·e·s et des Vaudois·e·s, la Ville de Lausanne doit maintenant déclarer l’urgence financière, avec un plan ambitieux d’assainissement à l’horizon 2030!